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إقتصاد

رقمٌ يكشف.. قفزة لـ"إيرادات روسيا النفطية" خلال حزيران!

Lebanon 24
03-07-2024 | 16:30
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ارتفعت إيرادات الحكومة الروسية من قطاع النفط بنحو 50% خلال شهر حزيران الماضي، مقارنة بالعام السابق.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فإن المنتجين في البلاد مع "تكيفوا مع العقوبات الدولية وتمكنوا من جني أسعار أعلى من صادراتهم من النفط الخام".
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وأشار التقرير إلى أن الضرائب المرتبطة بالإيرادات النفطية قفزت إلى 590.6 مليار روبل (6.7 مليار دولار) الشهر الماضي، مقارنة بـ402.8 مليار روبل في حزيران 2023، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" المستندة على بيانات وزارة المالية في روسيا.

كذلك، زاد إجمالي إيرادات النفط والغاز بنسبة بالمئة 41 بالمئة ليصل إلى 746.6 مليار روبل.

وجاء الارتفاع في الإيرادات نتيجة زيادة أسعار خام "الأورال"، المزيج الرئيسي للتصدير في روسيا، فضلاً عن ضعف قيمة الروبل.

وانخفضت قيمة العملة الروسية بنسبة 15 بالمئة في الفترة الضريبية المُحتسبة لتصل إلى 90.88 روبل لكل دولار أميركي، مما ساهم في زيادة إيرادات الميزانية.

مع هذا، فقد ذكرت "بلومبرغ" أن أسعار تداول الخام الروسي تجاوزت سقف السعر البالغ 60 دولاراً الذي فرضته مجموعة السبع الصناعية. (سكاي نيوز عربية)
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