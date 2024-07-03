مبلغ 2.2 مليار دولار سيُدفع في إسبانيا من "مايكروسوفت".. ما السبب؟

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ومع هذا المشروع الذي يُضاف إلى مشاريع أخرى أعلنت عنها الشركة الأميركية الكبرى خلال السنوات الأخيرة، يصل إجمالي الاستثمارات التي تخطط لها "مايكروسوفت" في المنطقة، إلى 6.7 مليار يورو، على ما أفاد الرئيس الإقليمي لأراغون خورخي أزكون.ويأتي قرار استثمار مايكروسوفت بمراكز بيانات في أراغون، بعد ستة أسابيع من إعلان شركة "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS)، الجهة المسؤولة عن إدارة خدمات الحوسبة السحابية في أمازون، عن مشروع استثماري بقيمة 15.7 مليار يورو (16.89 مليار دولار) على مدى عشر سنوات لزيادة قدرة مراكز البيانات التابعة لها في المنطقة نفسها.وقال أزكون في مؤتمر صحافي "إنها أخبار مذهلة لاقتصاد أراغون"، مسلطاً الضوء على الفوائد الاقتصادية الكبيرة المتوقعة من هذا الاستثمار. وأكد أنّ ذلك سيدفع "شركات أخرى" لاتخاذ قرارات مماثلة.وأعلنت "مايكروسوفت" في تشرين الأول الماضي عن مشروع مراكز البيانات الجديدة، الذي يهدف إلى "توفير خدمات حوسبة سحابية للشركات الأوروبية والمؤسسات الرسمية"، لكنّ المجموعة لم تحدد حينها حجم هذا الاستثمار.وذكر تحليل لشركة "آي دي سي"، تطرّقت إليه المجموعة الأميركية، أنّ مشروع مراكز البيانات الجديدة في "حرم جامعي" بمساحة 88 هكتارا، يؤدي إلى توفير 2100 فرصة عمل بين 2026 و2030.وقال أزكون إنّ "مراكز البيانات هذه ستؤدي بلا شك دوراً أساسياً باعتبارها الحلقة الأولى في سلسلة من القيم الجيّدة، التي ستولد استثمارات وابتكارات ومجموعة واسعة من الخدمات الرقمية في مجتمعنا".وتعزز شركات التكنولوجيا الكبرى منذ أشهر استثماراتها في مراكز البيانات التي تضم الخوادم المسؤولة عن تخزين كميات كبيرة من المعلومات التي تستخدمها الشركات والأفراد.