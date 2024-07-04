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إقتصاد
بسبب الانبعاثات.. غرامة كبيرة جداً على جنرال موتورز
Lebanon 24
04-07-2024
|
00:46
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ستدفع شركة جنرال موتورز ما يقرب من 146 مليون دولار كغرامات لتقليل تقديرها للانبعاثات التي تنتجها سياراتها، وفقًا لما قاله المنظمون الفيدراليون.
وتم تغريم شركة صناعة السيارات الأميركية العملاقة بعد اكتشاف أن حوالي 5.9 مليون سيارة تطلق انبعاثات أكثر مما تم الإبلاغ عنه، وفقًا لما قاله متحدث باسم الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) لوكالة فرانس برس.
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أظهرت المركبات المعنية، التي تتراوح طرازاتها بين عامي 2012 و 2018، انبعاثات أعلى من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 10 بالمئة في المتوسط، وفقًا لما ذكرته وكالة حماية البيئة (EPA) مقارنة بما أبلغت عنه جنرال موتورز.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت جنرال موتورز على شطب اعتمادات غازات الاحتباس الحراري التي تعادل حوالي 50 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وفقًا لوكالة حماية البيئة، بقيمة سوقية تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
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