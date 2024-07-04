Advertisement

إقتصاد

خمسة أسهم تقود "وول ستريت".. ماذا يعني ذلك؟

Lebanon 24
04-07-2024 | 04:03
A-
A+
Doc-P-1219030-638556881986981582.jpg
Doc-P-1219030-638556881986981582.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قادت خمسة أسهم بشكل رئيسي ارتفاعات الأسواق الأميركية، بما يثير قلق المستثمرين من ضيق مسار ذلك الارتفاع الذي تتحكم فيه مجموعة مُحددة من شركات التكنولوجيا المدفوعة بزخم الذكاء الاصطناعي.

تمكنت الأسهم الأميركية من إنهاء النصف الأول من العام الجاري 2024 على ارتفاع بنسبة 14 بالمئة، مقارنة بمستوياتها مع بداية العام، وذلك بفضل النشاط القوي للأسهم الخمس العملاقة، وهي: (إنفيديا ومايكروسوفت وأمازون، وميتا، وآبل).
Advertisement

كان ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي أقل قليلاً من الارتفاع الذي سجله في النصف الأول من العام الماضي، غير أنه لا يزال يصنف كأحد أقوى الأداءات في الأشهر الستة الأولى من العام منذ فقاعة الدوت كوم في أواخر التسعينيات، بحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز.

ما يقرب من 60 بالمئة من المكاسب التي حققتها السوق حتى الآن هذا العام كانت مدفوعة بالشركات الخمس.
جاء أداء تلك الشركات مدفوعاً بـ "جنون المستثمرين" وإقبالهم على إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
شركة إنفيديا كانت وحدها مسؤولة عن 31 بالمئة من مكاسب السوق في النصف الأول من العام الجاري في الولايات المتحدة.
 
يشير تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن الارتفاع أصبح أضيق في الأشهر الأخيرة، مع قيادة شركات إنفيديا وآبل ومايكروسوفت مجتمعة لأكثر من 90  بالمئة من النمو في الربع الثاني. وقد أدى هذا إلى إخفاء الأداء الضعيف لعديد من مكونات المؤشر الأخرى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:31 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:58 | 2024-07-04
03:26 | 2024-07-04
03:25 | 2024-07-04
01:51 | 2024-07-04
00:46 | 2024-07-04
00:00 | 2024-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24