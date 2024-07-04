نصيحة مليونير... إليك هذه الطرق "الخادعة" لبناء الثروة

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يؤكد المليونير ومؤلف كتاب "سأعلمك كيف تصبح ثرياً" راميت سيثي، أن بناء الثروة قد لا يكون أمراً صعباً كما تعتقد، مضيفاً أن أفضل الطرق لتنمية ثروتك بسيطة للغاية، بل وتكاد تكون "خادعة" وهي تبدو مملة، لكنها تنجح بالفعل.بعد أن أمضى سيثي 20 عاماً من حياته المهنية في الكتابة عن الشؤون المالية وعلم النفس، يعرف سيثي ما يلزم لتنمية أموالك. الطريقة الأولى لتحقيق الثراء: اجعل الأمر مملاً، كما يقول لشبكة "سي إن بي سي"، نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط".هؤلاء مرشحون للحصول على أكبر قدر من انتقال الثروة البالغ 84 تريليون دولارويوضح: "إذا قمت بهذه الأشياء الأساسية الثلاثة، فسيكون لديك مبلغ كبير من المال على المدى الطويل".الطريقة الأولى - والأكثر أهمية - لتنمية ثروتك هي الاستثمار، يشرح سيثي: "استثمر نسبة من دخلك كل عام تلقائياً وزد تلك النسبة 1%".ويشير سيثي الى أن الاستثمار في صندوق مؤشر منخفض التكلفة، مثل مؤشر S&P 500، سيسمح لأموالك بالنمو تماماً مثل "الاستثمارات السرية" التي يصل إليها الأثرياء.ويتابع: "نعتقد في كثير من الأحيان أن الأغنياء لديهم إمكانية الوصول إلى الاستثمارات السرية، وهذه هي الطريقة التي يكسبون بها كثيراً من المال... لدي إمكانية الوصول إلى تلك الاستثمارات، ويمكنني أن أخبرك الآن أنها عادة لا تؤدي أداءً أفضل من صندوق مؤشر S&P البسيط".بعد تعلم كيفية استثمار أموالك، فإن الخطوة التالية لتنمية الثروة هي الدفع للحصول على أجر عادل، يقول سيثي: "تعلم مهارات التفاوض على راتبك والحصول على ما تستحقه".ربما لا تزال الشركات تقوم بتخفيض نطاق رواتبها العامة، لذلك من المهم مواصلة التفاوض للحصول على أعلى راتب ممكن.يقول سيثي إن إجراء البحث عن معلومات حول ما يتقاضاه الآخرون في مناصب مماثلة يعد خطوة مهمة لضمان التعويض العادل.عندما يتعلق الأمر بالتفاوض على راتبك، يمكنك أن تطلب من مسؤولي التوظيف معرفة نطاقات الرواتب لمرشحيهم. من المرجح أن يكون لدى القائمين على التوظيف معلومات محدثة وشخصية أكثر من قواعد البيانات عبر الإنترنت.بعد ذلك، عندما يُعرض عليك راتب، خذ هذا الرقم وأضف 20 ألف دولار، حسبما قالت مادلين ماتشادو، وهي مسؤولة تعمل في مجال التوظيف في تامبا فلوريدا، لـ"سي إن بي سي" سابقاً. وأضافت: "لا تقبل العرض الأول الذي يُقدم لك".يفيد سيثي بأن الخطوة الثالثة لتنمية ثروتك هي السعي وراء عمل جانبي، وقال: "إذا كنت تريد حقاً زيادة أرباحك، ففكر في بدء مشروع تجاري جانبي.عندما تبدأ، فكر فيما تريد القيام به، وما هي أهدافك والوقت الذي ترغب في الالتزام به، حسبما صرح أنوج نايار، مسؤول الصحة المالية في LendingClub، لـ"سي إن بي سي" سابقاً.كما أشار سيثي إلى أن "هذه الخطوات الثلاث بسيطة وقابلة للتنفيذ، ومع ذلك، لا يتخذها الناس بشكل عام لأننا تعلمنا أنه لكي نصبح أثرياء، يجب أن يكون لدينا 30 شاشة للتداول... قيل لنا إن الاستثمار يشبه المقامرة... لا شيء من ذلك صحيح".