أسهم الخليج ترتفع

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ارتفعت الأسهم في منطقة الخليج بعد بيانات أظهرت ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة.وأظهرت بيانات أمس الأربعاء علامات على ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة حيث ارتفعت الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى 238 ألف طلب، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى البدء في دورة التيسير النقدي في أيلول.وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.6 بالمئة مع صعود سهم شركة "أكوا باور" بنسبة 2.9 بالمئة ومصرف الراجحي 0.6 بالمئة.وربح سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو 1.3 بالمئة. (سكاي نيوز عربية)