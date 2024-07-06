افتتاح مهرجانات البترون الدولية بمهرجان النبيذ والبيرة والمأكولات البحرية

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افتتحت لجنة مهرجانات البترون الدولية فعاليات موسم 2024 بمهرجان النبيذ والبيرة والمأكولات البحرية الذي يستمر حتى مساء اليوم السبت في حرم ميناء الصيادين، وتشارك فيه مصانع النبيذ والبيرة في منطقة البترون والمطاعم التي تقدم المأكولات البحرية في المدينة.وعلى وقع الموسيقى توافد أصدقاء ومحبو البترون لتذوق المنتجات البترونية في حضور رئيس إتحاد بلديات منطقة البترون رئيس بلدية البترون مرسيلينو الحرك، شخصيات ديبلوماسية وثقافية واجتماعية ورؤساء جمعيات واندية بالاضافة إلى رئيس لجنة المهرجانات المحامي سايد فياض والأعضاء الذين استقبلوا زوار المهرجان.وقال فياض: "اليوم من ميناء البترون نؤكد أن مدينتنا لن تستسلم أمام أي تحديات وبين الصمود والاستسلام اخترنا الصمود وبالرغم من الأوضاع التي نعيشها ويعيشها اللبنانيون انطلقنا بمهرجاننا التقليدي البتروني الذي يجمع كافة منتجي النبيذ في منطقة البترون ومعمل البيرة والGin وكل المطاعم التي تقدم المأكولات البحرية".أضاف: "هذا المهرجان بنسخته التاسعة هو المحطة الأولى لفعاليات مهرجاناتنا التي تستمر لغاية ٨ أيلول ومن هنا ندعو اللبنانيين والمغتربين الى البترون الى مرفأ الصيادين للمشاركة في هذا المهرجان الذي يستمر حتى مساء اليوم. أما المحطة الثانية فستكون في 13 تموز مع المطرب السوري الشامي. وتستقبل البترون الفنان عمر غدي الرحباني في 21 تموز والمايسترو لبنان بعلبكي في 26 تموز. ومن فعاليات هذا الصيف نشاط batroun photos بين 21 تموز و31 آب الذي معه تتحول مدينة البترون إلى معرض صور لمصورين محترفين في كل شوارعها وجدرانها. كما أطلقنا مباراة تصوير حول موضوع الماء. وفي منتصف شهر آب نلتقي على شاطئ البحصة مع نشاط رياضي بحري مع wind rose 2024 batroun capital of sailing وتختتم فعاليات هذا الصيف مع مهرجان الأفلام القصيرة المتوسطية في 5، 6، 7، 8 أيلول. "وقال الحرك: "هذه هي البترون التي تستقبل زوارها وضيوفها ومحبيها اليوم في المحطة الأولى من مهرجاناتها لهذا العام. نلتقي حول صناعات بترونية من النبيذ والبيرة ومطاعم المأكولات البحرية التي نسلط الضوء عليها لتشجيع منتجاتنا البترونية."وختم: "مهرجاناتنا لهذا الصيف، وككل عام، تعكس الوجه الحقيقي للمدينة، بترون الفرح والحياة، وستبقى كما نريدها وكما نحبها ويدا بيد مع كل البترونيين سنعمل كما دائما من أجل بترون أجمل، مدينة تنبض بالفرح والحياة".