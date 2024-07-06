السنغال تلغي صفقة محطة لتحلية المياه مع أكوا باور السعودية

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قال وزير المياه والصرف الصحي في السنغال إن الدولة ستلغي صفقة تتعلق بمشروع بنية تحتية للمياه مدته 32 عاما وقعها الرئيس السابق ماكي سال مع شركة أكوا باور السعودية، وذلك بسبب التكلفة العالية، بحسب رويترز.وقد تم توقيع عقد لبناء وتشغيل محطة لتحلية المياه في العاصمة دكار بقيمة 800 مليون دولار في مارس الماضي في الأيام الأخيرة من ولاية سال.وكان الهدف من المشروع، الذي وصف بأنه الأكبر من نوعه في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بطاقة إنتاجية 400 ألف متر مكعب يوميا، تقليص عجز المياه في بلد من المتوقع أن يرتفع فيه سحب المياه بما يصل إلى 60 بالمئة بحلول عام 2035 وفقا للبنك الدولي.