بعد أن هدأت محادثات غزة مخاوف اضطراب الإمدادات.. تراجع في أسعار النفط

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تحرك الأسعار



بحلول الساعة 0234 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 86.42 دولار للبرميل.



ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 82.88 دولار للبرميل. تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، بعد صعودها لأربعة أسابيع، إذ أدى احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة إلى تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في حين قام المستثمرون بتقييم احتمال تعطل إمدادات الطاقة الأميركية بسبب العاصفة المدارية بيريل.تحرك الأسعاربحلول الساعة 0234 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 86.42 دولار للبرميل.ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 82.88 دولار للبرميل.

وتجري في الوقت الراهن محادثات بشأن خطة أميركية لوقف إطلاق النار تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في غزة بوساطة قطر ومصر.



وقال توني سيكامور، محلل آي.جي المقيم في سيدني "إذا تم التوصل إلى أي شيء ملموس من محادثات وقف إطلاق النار، فسيؤدي ذلك إلى إخراج بعض العوامل الجيوسياسية من السوق في الوقت الحالي".