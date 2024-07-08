قفزة جديدة في مبيعات عقارات دبي

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وبيع ما مجموعه 190 منزلا بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليار دولار في الأشهر الستة المنتهية في حزيران مقارنة مع 189 عقارا بقيمة 3.3 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2023، وفقا لبيانات أولية من شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك. أظهر تقرير اليوم الإثنين أن عدد المنازل التي بيعت بقيمة 10 ملايين دولار أو أكثر في دبي ظل مستقرا في النصف الأول من 2024، حيث يأتي استقرار المبيعات على الرغم من انخفاض عمليات طرح العقارات للبيع، بدعم بقاء الطلب من فاحشي الثراء في العالم قويا على العقارات الفاخرة في دبي.وبيع ما مجموعه 190 منزلا بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليار دولار في الأشهر الستة المنتهية في حزيران مقارنة مع 189 عقارا بقيمة 3.3 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2023، وفقا لبيانات أولية من شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك.

وبحسب التقرير، فإن جزيرة نخلة جميرا الصناعية كانت أكثر المناطق المرغوبة إذ سجلت 21 عملية بيع لمنازل بقيمة 10 ملايين دولار أو أكثر في الربع الثاني، وهو ما يمثل 26% من المبيعات في هذه الفترة.



وتلتها منطقة تلال الإمارات بنسبة 10% ومنطقة الحي الأول بنسبة 7.8% من هذه الصفقات.



وقفزت مبيعات العقارات التي تبلغ قيمتها 25 مليون دولار أو أكثر بنسبة 25% في الربع الثاني مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 15 منزلا في المجمل. (العين الاخبارية)