زيادة ضخمة لتحويلات المصريين في الخارج

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كشف البنك المركز المصري عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أيار 2024 بمعدل 73.8% (على أساس سنوي).ووصلت التحويلات إلى نحو 2.7 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أيار 2023.وقال البنك المركزي في بيان له : "للشهر الثالث على التوالي تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أيار 2024 بمعدل 73.8% (على أساس سنوي) لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أيار 2023). كما ارتفعت بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً نيسان 2024 والتي سجلت خلاله نحو 2.2مليار دولار، وذلك على أثر حزمة الاصلاحات الاقتصادية في 6 آذار 2024." (روسيا اليوم)