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إقتصاد

الأرقام أكثر من إيجابية.. السياحية المغربية تسجّل مستويات قياسية جديدة

Lebanon 24
08-07-2024 | 10:33
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يتجه قطاع السياحة في المغرب، لتحقيق رقم قياسي جديد من الوافدين خلال العام الجاري، بفضل إطلاق خطوط جوية جديدة وتفعيل أخرى متوقفة وافتتاح مئات الفنادق الجديدة وزيادة الترويج عالمياً.

قاستقبلت المملكة قرابة 6 ملايين سائح في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بزيادة 15% على أساس سنوي. وشكل الفرنسيون والإسبان والإيطاليون والألمان حوالي الثلث من إجمالي الوافدين، وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن مرصد للسياحة تابع للحكومة.
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وتدعم السلطات قطاع السياحة بعدة برامج بالنظر لمساهمته بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي وتشغيله 2.5 مليون مغربي، وقد ضخت أنشطة السياحة 10.5 مليار دولار من العملة الصعبة العام الماضي، وفقاً لمعطيات مكتب الصرف الحكومي. (بلومبيرغ)
المصدر: بلومبيرغ
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