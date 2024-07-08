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إقتصاد
استقرار أسواق النفط مع انحسار المخاوف من أضرار إعصار بيريل
Lebanon 24
08-07-2024
|
23:43
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لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر في التعاملات المبكرة الثلاثاء، بعد أن أسفر ضرب الإعصار بيريل لمركز رئيسي لإنتاج النفط في ولاية تكساس الأميركية عن أضرار أقل من المتوقع.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 85.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 0113 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 82.28 دولار.
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وعلى الرغم من تباطؤ نشاط تكرير النفط وإخلاء بعض مواقع الإنتاج، بدا أن المصافي الكبرى على طول ساحل الخليج الأميركي شهدت تأثيرات ضئيلة من الإعصار بيريل الذي ضعفت قوته وتحول إلى عاصفة مدارية بعد بلوغه ساحل ولاية تكساس.
وخفف ذلك من مخاوف السوق بشأن مخاطر تعطل الإمدادات في تكساس حيث يتم إنتاج 40 بالمئة من النفط الخام الأميركي.
وأغلقت موانئ شحن النفط الرئيسية حول كوربوس كريستي وجالفستون وهيوستن قبل العاصفة. وأعيد فتح قناة كوربوس كريستي للسفن أمس الاثنين ومن المتوقع أن يستأنف ميناء هيوستن عملياته بعد ظهر اليوم الثلاثاء.
ويراقب المتعاملون في السوق أيضا الوضع في الشرق الأوسط بحثا عن المزيد من الإشارات التجارية. وانخفضت أسعار النفط واحدا بالمئة أمس الاثنين وسط آمال بأن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة الفلسطيني في تقليل المخاوف بشأن انقطاع إمدادات الخام العالمية. (سكاي نيوز)
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