يلين: سوق العمل الأميركية قوية

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قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن سوق العمل لم تعد تدفع التضخم في اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية، كما كان الأمر في وقت سابق من فترة التعافي من وباء كورونا، مرددة تعليقات سابقة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.وقالت يلين للمشرعين في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في واشنطن يوم الثلاثاء، إن سوق العمل كانت "ضيقة للغاية" خلال انتعاش ما بعد كورونا، ولكن "لدينا الآن سوق عمل قوية، وفيها ضغوط أقل من شأنها أن تخلق مخاوف تضخمية. وأضافت أن هذا التحول جاء بعد زيادة في المعروض من العمالة.يأتي ذلك في وقت ارتفعت معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى ما يزيد عن 4% في شهر أيار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. وفي جلسة استماع منفصلة يوم الثلاثاء، أخبر باول مجلس الشيوخ أن أرقام الوظائف الأخيرة "ترسل إشارة واضحة جداً تفيد بأن ظروف سوق العمل قد هدأت إلى حد كبير"، وقال إن "الاتجاه المحتمل" لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هو خفض أسعار الفائدة. (بلومبرغ)