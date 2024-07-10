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إقتصاد

تعليقات رئيس الفيدرالي الحذرة تدفع الدولار للارتفاع.. فكم سجّل؟

Lebanon 24
10-07-2024 | 02:43
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ارتفع الدولار خلال تعاملات الأربعاء، بعد أن انتعش من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد أن تحدث جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بنبرة حذرة بشأن مدى قرب خفيض أسعار الفائدة الأميركية.
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وفي اليوم الأول من شهادته أمام الكونغرس الليلة الماضية، قال باول إن خفض سعر الفائدة لن يكون أمرا مناسبا حتى يكتسب البنك المركزي "ثقة أكبر" في أن التضخم يتجه نحو المعدل المستهدف البالغ اثنين بالمئة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسية من بينها اليورو والين، عند 105.14 نقطة، بعد ارتفاعه بنحو 0.1 بالمئة الثلاثاء. وكان قد انخفض الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ 13 حزيران بعد بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة على نحو غير متوقع.

ويرى المتعاملون حاليا احتمالا يبلغ 73 بالمئة تقريبا لخفض أسعار الفائدة بحلول أيلول نزولا من 76 بالمئة في اليوم السابق. وتشير التوقعات إلى اجراء خفيض آخر في الأغلب بحلول كانون الاول.

وارتفع الدولار 0.13 بالمئة إلى 161.525 ين. واستقر اليورو عند 1.0815 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.67345 دولار لكنه لا يزال يحوم بالقرب من أعلى مستوى في ستة أشهر الذي سجله يوم الاثنين عند 0.67615 دولار. (سكاي نيوز)
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