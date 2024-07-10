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إقتصاد

صادرات مصر الزراعية تسجل 2.9 مليار دولار في 6 أشهر

Lebanon 24
10-07-2024 | 23:00
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ارتفع إجمالي الصادرات الزراعية لمصر خلال النصف الأول من العام الحالي ليبلغ 4.9 مليون طن.
وأعلن  علاء فاروق، وزير الزراعة المصري، أن قيمة الصادرات الزراعية المصرية النقدية بلغت 2.9 مليار دولار، مسجلة زيادة قدرها 600 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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وأكد وزير الزراعة المصري في تصريح له، الأربعاء، أن هناك دعما مستمرا لمنظومة الصادرات، بهدف تحقيق الهدف الرئاسي للوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات المصرية من جميع القطاعات بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الدخل القومي لمصر.
وذكرت وزارة الزراعة أن المنتج الزراعي المصري يصل إلى أكثر من 160 دولة بما يزيد عن 350 سلعة زراعية، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وكانت الصادرات السلعية المصرية قد سجلت نحو 12 ملياراً و912 مليون دولار، خلال 4 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 11 مليارا و782 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 10 بالمئة.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في ايار الماضي، ان أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال 4 أشهر الأولى من العام الجاري شملت المملكة العربية السعودية بقيمة مليار و96 مليون دولار، مقابل 993.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، وتركيا بقيمة مليار و76 مليون دولار، مقابل 900.5 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 793,1 مليون دولار مقابل 785.5 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 735 مليون دولار مقابل 460 مليون دولار، والولايات المتحدة الأميركية بقيمة 716.2 مليون دولار مقابل 587.1 مليون دولار. (سكاي نيوز)
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