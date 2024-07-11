بعد بيانات أميركية تشير لقوة الطلب على الخام.. ارتفاع في أسعار النفط

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سجلت أسعار النفط ارتفاعا خلال تعاملات الخميس المبكرة، على خلفية تراجع مخزونات البنزين وهبوط مخزونات الخام بعد أن كثفت مصافي التكرير الأميركية عمليات المعالجة، بما يعكس قوة الطلب.صعدت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 85.43 دولار للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 82.47 دولار للبرميل.وانخفضت مخزونات الخام الأميركية 3.4 مليون برميل إلى 445.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من تموز، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.