عن سوق الكريبتو والبيتكوين.. مستثمر بارز يتوقع هذا الأمر

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ووفق مؤسس شركة Skyridge Capital والمتفائل بالعملات المشفرة منذ فترة طويلة، فإنه يرى عدداً من العوامل الصعودية التي تنتظر عملة البتكوين.



وقال سكاراموتشي إن مستثمري البتكوين قد يكونون على الجانب المتلقي لموجة من مدفوعات العملات المشفرة - ومن المرجح أن يزرعوا جزءاً كبيراً من ذلك في السوق.



وقدر سكاراموتشي أن ما يقرب من 40 إلى 50 بالمئة من المدفوعات قد ينتهي بها الأمر إلى إعادة استثمارها في العملات المشفرة، وذلك استناداً إلى الولاء الذي يتمتع به عديد من المستثمرين المتشددين في البتكوين في وقت مبكر.



وقال عن ودائع عملاء FTX: "كان الكثير من ذلك في البتكوين، وتم تجميده في مرحلة الإفلاس، وتم تحويله إلى دولار، لسوء الحظ، عند أرقام منخفضة للبيتكوين، ولكننا سنعود إلى أصحاب هذه الحسابات قريباً، ونعتقد بأن الكثير من ذلك سيتدفق مرة أخرى إلى الأصول الرقمية".



ووفق سكاراموتشي، فإن هذه علامة واعدة على أن البتكوين أصبحت وسيلة تخزين للقيمة مقبولة على نطاق واسع، وهو أمر إيجابي لمسارها الطويل الأجل.



وأضاف: "هناك، وبشكل صارخ في منصة الحزب الجمهوري، نجد حماية الأصول الرقمية وحماية البتكوين على وجه التحديد.. وبالنسبة لي، أعتقد بأن هذا استنتاج ساحق بأن هذه ستكون فئة أصول طويلة الأجل مقبولة في الولايات المتحدة".



من جانبه، عدَّدَ خبير العملات الرقمية، أحمد شمس الدين، الأسباب التي قد تدفع البتكوين إلى الوصول إلى حاجز الـ 100,000 دولار أو أكثر خلال العام الجاري في تقديره، وهي:



-زيادة السيولة: تدفق السيولة الكبيرة جداً في السوق يمكن أن يرفع السعر.

-صناديق التداول المتداولة (ETFs): الطلب القوي على صناديق البتكوين المتداولة يعزز الثقة بالسوق.

-تحليلات الأسواق: توقعات البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة مثل Standard Chartered بوصول السعر إلى 150,000 دولار بحلول نهاية 2024.

⁠-التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة: قد يؤدي خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة الاستثمار في الأصول الرقمية. يعتقد المستثمر البارز في سوق العملات المشفرة، أنتوني سكاراموتشي، بأن عملة البتكوين لا تزال في طريقها إلى مضاعفة مستوياتها الحالية هذا العام، على الرغم من عمليات البيع المكثفة التي تعرضت لها العملة المشفرة أخيراً.ووفق مؤسس شركة Skyridge Capital والمتفائل بالعملات المشفرة منذ فترة طويلة، فإنه يرى عدداً من العوامل الصعودية التي تنتظر عملة البتكوين.وقال سكاراموتشي إن مستثمري البتكوين قد يكونون على الجانب المتلقي لموجة من مدفوعات العملات المشفرة - ومن المرجح أن يزرعوا جزءاً كبيراً من ذلك في السوق.وقدر سكاراموتشي أن ما يقرب من 40 إلى 50 بالمئة من المدفوعات قد ينتهي بها الأمر إلى إعادة استثمارها في العملات المشفرة، وذلك استناداً إلى الولاء الذي يتمتع به عديد من المستثمرين المتشددين في البتكوين في وقت مبكر.وقال عن ودائع عملاء FTX: "كان الكثير من ذلك في البتكوين، وتم تجميده في مرحلة الإفلاس، وتم تحويله إلى دولار، لسوء الحظ، عند أرقام منخفضة للبيتكوين، ولكننا سنعود إلى أصحاب هذه الحسابات قريباً، ونعتقد بأن الكثير من ذلك سيتدفق مرة أخرى إلى الأصول الرقمية".ووفق سكاراموتشي، فإن هذه علامة واعدة على أن البتكوين أصبحت وسيلة تخزين للقيمة مقبولة على نطاق واسع، وهو أمر إيجابي لمسارها الطويل الأجل.وأضاف: "هناك، وبشكل صارخ في منصة الحزب الجمهوري، نجد حماية الأصول الرقمية وحماية البتكوين على وجه التحديد.. وبالنسبة لي، أعتقد بأن هذا استنتاج ساحق بأن هذه ستكون فئة أصول طويلة الأجل مقبولة في الولايات المتحدة".من جانبه، عدَّدَ خبير العملات الرقمية، أحمد شمس الدين، الأسباب التي قد تدفع البتكوين إلى الوصول إلى حاجز الـ 100,000 دولار أو أكثر خلال العام الجاري في تقديره، وهي:-زيادة السيولة: تدفق السيولة الكبيرة جداً في السوق يمكن أن يرفع السعر.-صناديق التداول المتداولة (ETFs): الطلب القوي على صناديق البتكوين المتداولة يعزز الثقة بالسوق.-تحليلات الأسواق: توقعات البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة مثل Standard Chartered بوصول السعر إلى 150,000 دولار بحلول نهاية 2024.⁠-التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة: قد يؤدي خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة الاستثمار في الأصول الرقمية.

وتابع شمس الدين: لكن على الجانب الآخر، هناك أسباب أو عقبات أيضاً قد تمنع البتكوين من الوصول إلى 100,000 ألف دولار وهي:



-مخاوف توزيعات Gox: القلق من بيع كميات كبيرة من البتكوين من قبل بورصة Mt. Gox المنهارة قد يضغط على الأسعار.

-التقلبات السياسية والاقتصادية: الانتخابات الأميركية ونتائجها، وكذلك الأحداث الجيوسياسية غير المتوقعة واستمرار الحروب وتطورها.. جميعها عوامل قد تؤدي إلى عدم استقرار السوق.

-قوانين حكومية جديدة مشددة: زيادة القوانين الحكومية على العملات الرقمية قد تؤثر سلباً على السوق.

وتوقع بنك ستاندرد تشارترد وصول سعر البتكوين إلى 100 ألف دولار مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، ثم الارتفاع إلى 150 ألف دولار بنهاية 2024 في حال فوز دونالد ترامب. (سكاي نيوز عربية)