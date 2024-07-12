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إقتصاد

في اليابان.. شركات صناعة الحفاضات تركز على البالغين

Lebanon 24
12-07-2024 | 03:54
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تواصل خطوط آلية تمتد بطول 80 مترا في فوجي اليابانية، إنتاج الحفاضات البيضاء الناعمة للبالغين في مصنع تديره شركة دايو بيبر في منطقة فوجينوميا.

وقال المشرف على المصنع ناوتو سوجايا إن الإنتاج ينمو عاما بعد عام. وأمسك بإحدى هذه الحفاضات ليشرح مميزاتها قائلا "الجزء المحيط بالساقين يلتف بإحكام للغاية.. يمكن للشخص استخدامها دون أي قلق".
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ووسط ارتفاع نسبة الشيخوخة في اليابان، تضخ الشركة المزيد من المنتجات في السوق الجديدة المتنامية. وتقول إن الإيرادات من مبيعات حفاضات البالغين هي بالفعل مثلي ما تدره تلك المخصصة للأطفال.

ومع انخفاض عدد المواليد العام الماضي إلى مستوى لم يسبق له مثيل، فمن المرجح أن ينخفض عدد سكان اليابان بنحو 30% ليصل إلى 87 مليون نسمة بحلول عام 2070، إذ يبلغ عمر 4 من كل 10 أشخاص 65 عاما أو أكثر، وفقا للتقديرات.

وتصدرت صانعة الحفاضات أوجي هولدينغز عناوين الأخبار هذا العام عندما قالت الشركة إنها ستتوقف عن صنع حفاضات الأطفال وستركز بدلا من ذلك على حفاضات البالغين.

وتتوقع شركة فوجي كيزاي للأبحاث نمو سوق حفاضات البالغين على مدى السنوات الخمس حتى عام 2027 بنسبة 16% لتصل إلى 98.9 مليار ين، أي ما يعادل 612 مليون دولار، في حين من المتوقع أن تنكمش سوق حفاضات الأطفال 8% إلى 84.6 مليار ين. (سكاي نيوز عربية)

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