Advertisement

إقتصاد

اكتشاف ثوري في عالم الاقتصاد.. الصين ترقد على كنز نادر!

Lebanon 24
12-07-2024 | 06:43
A-
A+
Doc-P-1221940-638563887524267440.png
Doc-P-1221940-638563887524267440.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تدعم الصين اقتصادها بعمليات تنقيب واسعة ومتواصلة للبحث عن المعادن والمواد الضرورية لصناعاتها المتطورة وقد اكتشفت العديد من الكنوز في باطن أراضيها.

واكتشف الجيولوجيون الصينيون في هذا السياق مؤخرا اثنين من معادن النيوبيوم سكانديوم الجديدة في أكبر منجم للمعادن النادرة في العالم بمنطقة "بايان أوبو" بمنغوليا الداخلية الصينية.
Advertisement

المعدنان الجديدان أطلق عليهما بالاتفاق مع الرابطة الدولية للمعادن، اسمي أوبونيوبيت وسكانديو فلورو إيكرمانيت. هذا الاكتشاف يوصف لأهميته بالثوري، فيما يؤكد العلماء الصينيون أن المعدنين الجديدين يحتويان على عناصر كيميائية نادرة، وانهما سيسهمان في تطوير تقنيات ومواد جديدة، بما في ذلك في صناعة الطيران وفي مجال المعدات العسكرية.

ويقول الصينيون إنهم في المحصلة اكتشفوا 18 معدنا جديدا في أكبر رواسب للمعادن الأرضية النادرة في العالم منذ عام 1959، في حين أصبح المعدنان الجديدان "أوبونيوبيت" و"سكانديو فلورو إيكرمانيت"، الاكتشافين رقم 19 و20 على التوالي.

وزارة الموارد الطبيعية الصينية إضافة إلى ذلك كانت أعلنت في عام 2022، اكتشاف ما مجموعه 173 نوعا من المعادن في البلاد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:10 | 2024-07-12
06:32 | 2024-07-12
04:55 | 2024-07-12
04:33 | 2024-07-12
04:00 | 2024-07-12
03:54 | 2024-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24