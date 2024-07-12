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إقتصاد
اكتشاف ثوري في عالم الاقتصاد.. الصين ترقد على كنز نادر!
Lebanon 24
12-07-2024
|
06:43
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تدعم الصين اقتصادها بعمليات تنقيب واسعة ومتواصلة للبحث عن المعادن والمواد الضرورية لصناعاتها المتطورة وقد اكتشفت العديد من الكنوز في باطن أراضيها.
واكتشف الجيولوجيون الصينيون في هذا السياق مؤخرا اثنين من معادن النيوبيوم سكانديوم الجديدة في أكبر منجم للمعادن النادرة في العالم بمنطقة "بايان أوبو" بمنغوليا الداخلية الصينية.
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المعدنان الجديدان أطلق عليهما بالاتفاق مع الرابطة الدولية للمعادن، اسمي أوبونيوبيت وسكانديو فلورو إيكرمانيت. هذا الاكتشاف يوصف لأهميته بالثوري، فيما يؤكد العلماء الصينيون أن المعدنين الجديدين يحتويان على عناصر كيميائية نادرة، وانهما سيسهمان في تطوير تقنيات ومواد جديدة، بما في ذلك في صناعة الطيران وفي مجال المعدات العسكرية.
ويقول الصينيون إنهم في المحصلة اكتشفوا 18 معدنا جديدا في أكبر رواسب للمعادن الأرضية النادرة في العالم منذ عام 1959، في حين أصبح المعدنان الجديدان "أوبونيوبيت" و"سكانديو فلورو إيكرمانيت"، الاكتشافين رقم 19 و20 على التوالي.
وزارة الموارد الطبيعية الصينية إضافة إلى ذلك كانت أعلنت في عام 2022، اكتشاف ما مجموعه 173 نوعا من المعادن في البلاد.
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