31
o
بيروت
35
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تعويضات مادية بسبب انقطاع الكهرباء في السعودية
Lebanon 24
15-07-2024
|
02:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
حصل سكان محافظة سعودية على تعويضات مادية، جراء انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم خلال فترات بين يومي الجمعة والسبت، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية، الإثنين.
وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي يومي الجمعة والسبت في محافظة شرورة، جنوبي المملكة، تلقوا رسائل هاتفية تفيد بحصولهم على تعويض مادي.
Advertisement
ونشرت الصحيفة صورة لإحدى تلك الرسائل النصية، جاء فيها أن الشركة السعودية للكهرباء "تعتذر عن انقطاع الخدمة الكهربائية يوم الجمعة 6 محرم.. الموافق 12 تموز 2024".
ووفقا لتلك الرسالة، فقد حصل المشترك على تعويض يقدر بألفي ريال، أي ما يعادل 533 دولارا أميركيا.
وسيضاف ذلك التعويض المادي كرصيد لكل مشترك في حسابه لدى شركة الكهرباء.
يشار إلى أن درجات الحرارة في السعودية تكون مرتفعة خلال فصل الصيف، حيث يزداد اعتماد السكان على أجهزة التكييف في منازلهم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
زيادات على الرواتب تنتظر القطاع العام... وهذه تفاصيلها؟
Lebanon 24
زيادات على الرواتب تنتظر القطاع العام... وهذه تفاصيلها؟
22:57 | 2024-07-14
14/07/2024 10:57:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دانييلا رحمة ونجوى كرم.. مايا دياب في علاقة غرامية؟
Lebanon 24
بعد دانييلا رحمة ونجوى كرم.. مايا دياب في علاقة غرامية؟
08:11 | 2024-07-14
14/07/2024 08:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي بأحد مستشفيات دمشق.. رحيل الفنان السوري أحمد السيد عن 67 عامًا (صورة)
Lebanon 24
توفي بأحد مستشفيات دمشق.. رحيل الفنان السوري أحمد السيد عن 67 عامًا (صورة)
07:46 | 2024-07-14
14/07/2024 07:46:49
Lebanon 24
Lebanon 24
احتضنته وقبّلته بحرارة.. معجبة تقتحم حفلة "الشامي" بالبترون والجمهور: "ولو عيب" (فيديو)
Lebanon 24
احتضنته وقبّلته بحرارة.. معجبة تقتحم حفلة "الشامي" بالبترون والجمهور: "ولو عيب" (فيديو)
09:28 | 2024-07-14
14/07/2024 09:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي لافت عن "محاولة اغتيال ترامب".. ماذا كشف عنها؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي لافت عن "محاولة اغتيال ترامب".. ماذا كشف عنها؟
10:00 | 2024-07-14
14/07/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
07:07 | 2024-07-15
إسرائيل متوجّسة.. قرار مصري بتقليل الاعتماد على الغاز الإسرائيلي
06:52 | 2024-07-15
إسبانيا ترفع توقعات النمو
04:01 | 2024-07-15
مصر تستعد لإطلاق خدمات الجيل الخامس للاتصالات
03:46 | 2024-07-15
حيتان بيتكوين يستغلون التراجعات.. جمعوا عملة بـ4.3 مليار دولار
00:19 | 2024-07-15
عقب محاولة اغتياله... بلدة صغيرة في ولاية بنسلفانيا تشهد طفرة في مبيعات السلع التي تحمل رموز ترامب
23:48 | 2024-07-14
في أعقاب محاولة اغتيال ترامب.. النفط يواصل خسائره والدولار يرتفع
فيديو
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
15/07/2024 14:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
15/07/2024 14:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
15/07/2024 14:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24