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إقتصاد

تعويضات مادية بسبب انقطاع الكهرباء في السعودية

Lebanon 24
15-07-2024 | 02:38
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حصل سكان محافظة سعودية على تعويضات مادية، جراء انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم خلال فترات بين يومي الجمعة والسبت، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية، الإثنين.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي يومي الجمعة والسبت في محافظة شرورة، جنوبي المملكة، تلقوا رسائل هاتفية تفيد بحصولهم على تعويض مادي.
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ونشرت الصحيفة صورة لإحدى تلك الرسائل النصية، جاء فيها أن الشركة السعودية للكهرباء "تعتذر عن انقطاع الخدمة الكهربائية يوم الجمعة 6 محرم.. الموافق 12 تموز 2024".
ووفقا لتلك الرسالة، فقد حصل المشترك على تعويض يقدر بألفي ريال، أي ما يعادل 533 دولارا أميركيا.

وسيضاف ذلك التعويض المادي كرصيد لكل مشترك في حسابه لدى شركة الكهرباء.

يشار إلى أن درجات الحرارة في السعودية تكون مرتفعة خلال فصل الصيف، حيث يزداد اعتماد السكان على أجهزة التكييف في منازلهم.
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