حيتان بيتكوين يستغلون التراجعات.. جمعوا عملة بـ4.3 مليار دولار

بعد وقت قصير من انهيار العديد من البنوك المحلية في الولايات المتحدة، كدست حيتان بيتكوين عشرات الآلاف من العملة المشفرة على مدار 30 يوماً، وهي الكتلة الأكبر منذ نيسان 2023.

تراجع سوق العملات المشفرة

Advertisement فقد استفادت حيتان بيتكوين بشكل كامل من تراجع سوق العملات المشفرة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث راكمت 71000 بيتكوين وسط أسرع معدل لتكديس بيتكوين منذ نيسان 2023.



كما تم جمع الكثير من عملة بيتكوين - التي تبلغ قيمتها 4.3 مليار دولار بالأسعار الحالية - عندما تراجعت عملة بيتكوين إلى 54200 دولار في 5 تموز، وفقاً لبيانات شركة تحليلات العملات المشفرة IntoTheBlock.



وفي الوقت نفسه، قام المتداولون الصغار ببيع محافظهم خلال الانخفاض الحالي، حسبما أشارت شركة تحليلات العملات المشفرة Santiment.



ولاحظت Santiment أيضاً زيادة صافية قدرها 261 في عدد محافظ بيتكوين التي تحتوي على 10 بيتكوين على الأقل خلال الأيام العشرة الأولى من شهر تموز.



على الجانب الأخر، استيقظ أحد حوت بيتكوين الخامل في 14 تموز بعد توقف دام 12 عاماً، وقام بتحويل 1000 بيتكوين بقيمة 60 مليون دولار تقريباً إلى محفظتين جديدتين، وفقاً لموقع Whale Alert. فقد استفادت حيتان بيتكوين بشكل كامل من تراجع سوق العملات المشفرة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث راكمت 71000 بيتكوين وسط أسرع معدل لتكديس بيتكوين منذ نيسان 2023.كما تم جمع الكثير من عملة بيتكوين - التي تبلغ قيمتها 4.3 مليار دولار بالأسعار الحالية - عندما تراجعت عملة بيتكوين إلى 54200 دولار في 5 تموز، وفقاً لبيانات شركة تحليلات العملات المشفرة IntoTheBlock.وفي الوقت نفسه، قام المتداولون الصغار ببيع محافظهم خلال الانخفاض الحالي، حسبما أشارت شركة تحليلات العملات المشفرة Santiment.ولاحظت Santiment أيضاً زيادة صافية قدرها 261 في عدد محافظ بيتكوين التي تحتوي على 10 بيتكوين على الأقل خلال الأيام العشرة الأولى من شهر تموز.على الجانب الأخر، استيقظ أحد حوت بيتكوين الخامل في 14 تموز بعد توقف دام 12 عاماً، وقام بتحويل 1000 بيتكوين بقيمة 60 مليون دولار تقريباً إلى محفظتين جديدتين، وفقاً لموقع Whale Alert.

ويتم تداول عملة بيتكوين حالياً عند 60,850 دولاراً، بانخفاض 8.1% عن الشهر الماضي.يذكر أن خبراء الصناعة كانوا شرحوا أن استعداد شركة Mt Gox لتفريغ 8 مليارات دولار لدائنيها وبيع الحكومة الألمانية ما يقرب من 50000 عملة بيتكوين - بقيمة 3 مليارات دولار - أدى إلى حد كبير إلى زيادة انخفاض الأسعار.ومع ذلك، بدأت عملة بيتكوين في إظهار علامات انتعاش الأسعار خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث كسرت حاجز المقاومة البالغ 60 ألف دولار وارتفعت بنسبة 6% منذ إغلاق ساعات التداول يوم الجمعة.وشمل ذلك زيادة حادة مباشرة بعد نجاة المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب من محاولة اغتيال أثناء خطابه على خشبة المسرح في تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا في 13 تموز.