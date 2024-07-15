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إقتصاد

إسبانيا ترفع توقعات النمو

Lebanon 24
15-07-2024 | 06:52
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رفعت الحكومة الإسبانية توقعاتها للنمو الاقتصادي بالبلاد إلى 2.4 بالمئة خلال العام 2024، مقابل 2 بالمئة في التوقعات السابقة.

وجاء التعديل في التوقعات نظراً للسجل الاقتصادي الجيد الذي تم تحقيقه في الأشهر الماضية، وفق ما أعلن وزير المالية، الأحد.
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وأوضح وزير الاقتصاد، كارلوس كويربو خلال مقابلة له أن الحكومة ستبقي على توقعات نمو بنسبة 2.2 بالمئة للعام 2025 في اطار توقعاتها الجديدة للاقتصاد الكلي، والتي سيعتمدها مجلس الوزراء الثلاثاء.

كما توقع الوزير انخفاضاً واضحاً في نسبة البطالة خلال الأشهر المقبلة، وذلك بفضل توفير "أكثر من مليون فرصة عمل" بين عامي 2024 و2025. (سكاي نيوز عربية)
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