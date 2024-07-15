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إقتصاد

أسعار المنازل في الصين تتراجع

Lebanon 24
15-07-2024 | 10:35
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أظهرت بيانات رسمية تراجع أسعار المنازل الجديدة في الصين بأسرع وتيرة منذ 9 أعوام على الرغم من إجراءات الدعم الحكومية للسيطرة على فائض العرض وتعزيز الثقة.

وانخفضت أسعار المنازل الجديدة في الصين الشهر الماضي بنسبة 4.5% مسجلة أدنى مستوياتها منذ حزيران من العام 2015، كما جاءت الأرقام أسوأ من توقعات المحللين بتراجع الأسعار 3.9%. وانخفضت الأسعار بنسبة 0.7% على أساس شهري في حزيران بعد انخفاض بنسبة 0.7% في أيار.
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يأتي ذلك فيما نما اقتصاد البلاد بشكل أقل من المتوقع بكثير في الربع الثاني ليعكس انكماش القطاع العقاري وحاجة الصين لمزيد من التحفيز الاقتصادي. ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بـ 4.7% في الربع الثاني من العام ليخالف التوقعات بنموه بـ 5.1%. (العربية)
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