تركيا تسعى لزيادة صادراتها من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي

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قالت تركيا إنها مستعدة لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها تريد التزامات طويلة الأجل تبرر قيامها بالاستثمار في البنية الأساسية اللازمة. كما تريد تجنب أي مقايضات معقدة يدفع الاتحاد لفرضها بهدف تجنب الغاز الروسي.وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في مقابلة مع "بلومبرغ" في أنقرة: "أحتاج ضماناً منك لمدة 10 سنوات أو 15 سنة، أياً ما كانت المدة، عليك تقديم شيء ما"، ووصف اقتراح مقايضة الغاز مع الاتحاد الأوروبي بأنه "معقد".وأضاف: "تجري هذه المناقشات من دون معرفة القدرة والسوق"، مضيفاً: "ما نحتاجه هو زيادة قدرة الربط بين تركيا وبلغاريا"، والتي لا يمكنها حالياً تلقي سوى نصف الكمية التي تستطيع تركيا توفيرها تقنياً في الوقت الحالي، والبالغة 7 مليارات متر مكعب سنوياً.وكشف الوزير التركي أن أنقرة قد تعمل مع شركة الطاقة الوطنية الأذربيجانية "سوكار" لزيادة الإمدادات إلى 10 مليارات متر مكعب، لكنها تريد ضمانات بشأن الطلب الأوروبي. (بلومبرغ)