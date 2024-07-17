"نيكون" تجذب سوق الدفاع الأميركية

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تجذب شركة "نيكون" اهتمام الشركات العاملة في قطاعي الدفاع والفضاء في الولايات المتحدة بفضل طابعاتها المعدنية ثلاثية الأبعاد، وفق ما ذكره رئيس الشركة اليابانية المصنعة للمعدات الدقيقة.وصرح مونياكي توكوناري، الذي يشغل أيضاً منصب المدير المالي لـ"نيكون": "نراهن على أشياء كثيرة. ونحاول تعزيز قاعدة عملائنا"، مشيراً إلى أن إحدى محاولاتهم تظهر في التصنيع الرقمي بالطابعات، وأضاف أن "الكثيرين في قطاعي الدفاع والفضاء في الولايات المتحدة يبدون اهتماماً بمنتجات الشركة".وتتوسع مزيد من الشركات اليابانية في المنتجات ذات الاستخدام العسكري مع تعزيز الدولة لإنفاقها الدفاعي. وأنشأت "نيكون"، التي تشتهر بكاميراتها وآلات الطباعة الحجرية الخاصة بصناعة الرقائق، متجراً لها في كاليفورنيا العام الماضي بعد استحواذها على مجموعة "إس إل إم سولوشنز غروب" (SLM Solutions Group) الألمانية المتخصصة في الطباعة ثلاثية الأبعاد.وفي الشهر الماضي، عينت "نيكون أدفانسد مانيوفاكتشرينغ" (Nikon Advanced Manufacturing) التابعة لها، مايك مولين، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة الأميركية، كمستشار استراتيجي. (بلومبرغ)