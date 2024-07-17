31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
"نيكون" تجذب سوق الدفاع الأميركية
Lebanon 24
17-07-2024
|
07:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
تجذب شركة "نيكون" اهتمام الشركات العاملة في قطاعي الدفاع والفضاء في الولايات المتحدة بفضل طابعاتها المعدنية ثلاثية الأبعاد، وفق ما ذكره رئيس الشركة اليابانية المصنعة للمعدات الدقيقة.
وصرح مونياكي توكوناري، الذي يشغل أيضاً منصب المدير المالي لـ"نيكون": "نراهن على أشياء كثيرة. ونحاول تعزيز قاعدة عملائنا"، مشيراً إلى أن إحدى محاولاتهم تظهر في التصنيع الرقمي بالطابعات، وأضاف أن "الكثيرين في قطاعي الدفاع والفضاء في الولايات المتحدة يبدون اهتماماً بمنتجات الشركة".
Advertisement
وتتوسع مزيد من الشركات اليابانية في المنتجات ذات الاستخدام العسكري مع تعزيز الدولة لإنفاقها الدفاعي. وأنشأت "نيكون"، التي تشتهر بكاميراتها وآلات الطباعة الحجرية الخاصة بصناعة الرقائق، متجراً لها في كاليفورنيا العام الماضي بعد استحواذها على مجموعة "إس إل إم سولوشنز غروب" (SLM Solutions Group) الألمانية المتخصصة في الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وفي الشهر الماضي، عينت "نيكون أدفانسد مانيوفاكتشرينغ" (Nikon Advanced Manufacturing) التابعة لها، مايك مولين، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة الأميركية، كمستشار استراتيجي. (بلومبرغ)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
طوق أمنيّ في عين الرمانة... إليكم ما حصل مع سيّدة هناك
Lebanon 24
طوق أمنيّ في عين الرمانة... إليكم ما حصل مع سيّدة هناك
08:54 | 2024-07-16
16/07/2024 08:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عادت من لندن... إبنة كارين رزق الله في لبنان (صورة)
Lebanon 24
عادت من لندن... إبنة كارين رزق الله في لبنان (صورة)
09:30 | 2024-07-16
16/07/2024 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير جديد يكشف مكان يحيى السنوار... أين يختبىء؟
Lebanon 24
تقرير جديد يكشف مكان يحيى السنوار... أين يختبىء؟
10:00 | 2024-07-16
16/07/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من البنتاغون يخصّ لبنان.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تحذير عاجل من البنتاغون يخصّ لبنان.. هذا ما جاء فيه
16:38 | 2024-07-16
16/07/2024 04:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات قويّة تهز البقاع.. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
أصوات انفجارات قويّة تهز البقاع.. ماذا يجري هناك؟
05:09 | 2024-07-17
17/07/2024 05:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
07:48 | 2024-07-17
براتب ضخم جدًا.. تعيين لبناني على رأس أهم البنوك في العالم
07:24 | 2024-07-17
لا طرق بديلة.. "ميرسك" تحذّر من الاضطرابات التي أهلكت النقل البحري
05:41 | 2024-07-17
"غوغل" تسعى لأكبر صفقة استحواذ في تاريخها مقابل 23 مليار دولار
02:24 | 2024-07-17
بعد أن لامس مستوى قياسيا.. استقرار في سعر الذهب
02:06 | 2024-07-17
وسط علامات ضعف الطلب الصيني وهبوط مخزونات أميركا.. استقرار في أسعار النفط
00:55 | 2024-07-17
صندوق النقد يعدل توقعاته لنمو اقتصاد السعودية
فيديو
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
17/07/2024 15:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
17/07/2024 15:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
17/07/2024 15:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24