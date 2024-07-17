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إقتصاد
السعودية تبرم إتفاقية لشراء 100 طائرة كهربائية
Lebanon 24
17-07-2024
|
09:22
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أبرمت الخطوط الجوية العربية السعودية اتفاقية لشراء 100 طائرة كهربائية من "ليليوم" الألمانية، على أن يتم استلام أولى هذه الطائرات في الربع الرابع من 2026.
وتتضمن الاتفاقية 50 طائرة مؤكدة ومثلها اختيارية، وتُعد الشركة السعودية، أول شركة في قطاع الطيران بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشتري 100 طائرة كهربائية من الشركة الألمانية.
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جاءت الخطوة على بعد أيام من توقيع السعودية صفقة الطائرات الأضخم في تاريخ الطيران السعودي مع "إيرباص" لشراء 105 طائرات من طراز "إيه 321 نيو" (A321neo) و"إيه 320 نيو" (A320neo)، والتي ستتوزع بين الخطوط السعودية وطيران "أديل". (بلومبيرغ)
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