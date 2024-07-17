30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
35
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
كيف تؤثّر المخاطر المناخية على أسعار النفط؟
Lebanon 24
17-07-2024
|
10:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحتل المخاطر المناخية مثل حرائق الغابات والأعاصير والكوارث الطبيعية، مكانة مهمة بشكل متزايد في تحديد الأسعار في أسواق النفط، في وقت لا يزال العالم يواجه صعوبة في التخلّص من الوقود الأحفوري.
وكان الإعصار "بيريل" الذي يعدّ من أحد أحدث الظواهر الجوية المتطرّفة، قد أسفر عن مخاوف في الأسواق تبلورت عبر رفع أسعار النفط الخام، مع اقتراب مروره عبر تكساس في أوائل تموز.
Advertisement
ويقول هان تان المحلّل لدى "إكزينيتي" رداً على أسئلة وكالة فرانس برس إنّ "حوالى نصف إجمالي طاقة تكرير النفط في الولايات المتحدة يقع على طول خليج" المكسيك. ويكفي ذلك لدفع الأسعار إلى الارتفاع، في ظلّ قلق المستثمرين بشأن احتمال انقطاع الإمدادات.
ويوضح أنّ "الأسواق تخشى من أنّ الإعصار بيريل ليس إلّا مجرّد مقدّمة لما يمكن أن يكون موسماً مثقلاً بالعواصف هذه السنة".
وكانت حرائق الغابات التي شهدتها كندا في أيار قد دفعت أسعار النفط الخام للارتفاع، عندما شكّلت تهديداً لمقاطعة فورت ماكموري المعروفة بأنّها المركز العصبي لإنتاج النفط الكندي.
ويقول خورخي ليون المحلّل لدى "ريستاد إنيرجي" إنّ التغيّر المناخي يشكّل الآن "مصدراً رئيساً للخطر بالنسبة لأسواق النفط"، متوقّعاً في الوقت ذاته أن "يتصاعد في السنوات المقبلة بحيث يصبح أكثر وضوحاً وأكثر تطرّفاً". (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذير عاجل من البنتاغون يخصّ لبنان.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تحذير عاجل من البنتاغون يخصّ لبنان.. هذا ما جاء فيه
16:38 | 2024-07-16
16/07/2024 04:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرض اهتزت وسُمِعَ دويّ قويّ... ماذا شهدت أميركا لـ30 ثانية؟ (فيديو)
Lebanon 24
الأرض اهتزت وسُمِعَ دويّ قويّ... ماذا شهدت أميركا لـ30 ثانية؟ (فيديو)
05:52 | 2024-07-17
17/07/2024 05:52:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات قويّة تهز البقاع.. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
أصوات انفجارات قويّة تهز البقاع.. ماذا يجري هناك؟
05:09 | 2024-07-17
17/07/2024 05:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في مشغرة... ماذا جرى بعد انتهاء مراسم إحياء عاشوراء؟
Lebanon 24
في مشغرة... ماذا جرى بعد انتهاء مراسم إحياء عاشوراء؟
06:30 | 2024-07-17
17/07/2024 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
براتب ضخم جدًا.. تعيين لبناني على رأس أهم البنوك في العالم
Lebanon 24
براتب ضخم جدًا.. تعيين لبناني على رأس أهم البنوك في العالم
07:48 | 2024-07-17
17/07/2024 07:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:22 | 2024-07-17
السعودية تبرم إتفاقية لشراء 100 طائرة كهربائية
09:17 | 2024-07-17
هل سترتفع تعرفة الإنترنت؟ هذا ما أعلنه وزير الإتصالات
07:48 | 2024-07-17
براتب ضخم جدًا.. تعيين لبناني على رأس أهم البنوك في العالم
07:24 | 2024-07-17
لا طرق بديلة.. "ميرسك" تحذّر من الاضطرابات التي أهلكت النقل البحري
07:13 | 2024-07-17
"نيكون" تجذب سوق الدفاع الأميركية
05:41 | 2024-07-17
"غوغل" تسعى لأكبر صفقة استحواذ في تاريخها مقابل 23 مليار دولار
فيديو
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
17/07/2024 17:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
17/07/2024 17:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
17/07/2024 17:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24