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إقتصاد

أسهم أوروبا تتراجع بضغط من شركات التكنولوجيا

Lebanon 24
17-07-2024 | 14:07
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اقفلت الأسهم الأوروبية، مساء اليوم الأربعاء، على انخفاض لليوم الثالث بعد هبوط أسهم الرقائق الإلكترونية وسط حذر بين المستثمرين من التوتر التجاري المحتمل بين الولايات المتحدة والصين.
 

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.5 بالمئة ليلامس أدنى مستوياته في أسبوع مع تراجع المؤشر الفرعي للتكنولوجيا 4.5 بالمئة، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ كانون الاول 2022.
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وتراجعت أسهم شركة "إيه.إس.إم.إل" الهولندية، وهي أكبر مورد لمعدات تصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، بنحو 11 بالمئة في أكبر انخفاض لها في يوم واحد على مدى أكثر من أربع سنوات، مدفوعة بمخاوف من أن يؤدي ضغط الحكومة الأميركية إلى فرض قيود أكثر صرامة على صادرات الشركة إلى الصين.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أنه وسط مقاومة من حلفاء لحملتها الصارمة على الرقائق، تدرس الولايات المتحدة فرض قيود تجارية أشد إذا استمرت الشركات في تمكين الصين من الوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة.

وتراجع سهما "إيه.إسم.إم" و"بي.إي سيميكونداكتور" بأكثر من سبعة بالمئة لكل منهما.
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