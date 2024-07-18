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إقتصاد

نحو 40% من شركات اليابان لا تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي.. والسبب؟

Lebanon 24
18-07-2024 | 03:26
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أظهر مسح لرويترز، الخميس، أن حوالي ربع الشركات اليابانية تطبق الذكاء الاصطناعي في أعمالها، في حين أن أكثر من 40 بالمئة من الشركات ليس لديها خطط للاستفادة من تلك التكنولوجيا المتطورة.

وطرح المسح الذي أجرته مؤسسة نيكي للأبحاث لصالح رويترز مجموعة من الأسئلة على 506 شركات في الفترة من الثالث إلى الثاني عشر من تموز، واستجابت نحو 250 شركة لكن طلبت عدم الكشف عن أسمائها.
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وقال حوالي 24 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم أدخلوا بالفعل الذكاء الاصطناعي في أعمالهم وذكر 35 بالمئة أنهم يخططون للقيام بذلك، في حين أشارت النسبة المتبقية، وهي 41 بالمئة، إلى عدم وجود مثل هذه الخطط لديها، وهو ما يوضح الدرجات المتفاوتة للشركات اليابانية عند تبني الابتكار التكنولوجي.


وعند الاستفسار عن أهداف تطبيق الذكاء الاصطناعي في سؤال يسمح بإجابات متعددة، قال 60 بالمئة من المشاركين إنهم يحاولون التغلب على نقص العمالة بينما يهدف 53 بالمئة إلى خفض تكاليف العمالة وأشار 36 بالمئة إلى تسريع البحث والتطوير.

أما بالنسبة للعقبات التي تعترض تطبيق تلك التكنولوجيا، أشار مدير في إحدى شركات النقل في اليابان إلى "القلق بين الموظفين بشأن احتمال تسريح العاملين".

وأظهر المسح أن العقبات الأخرى تشمل الافتقار إلى الخبرة التكنولوجية والإنفاق الرأسمالي الكبير والمخاوف بشأن الموثوقية.

وجاء فيه أيضا أن 15 بالمئة من المشاركين تعرضوا لهجمات إلكترونية خلال العام الماضي، وتسعة بالمئة كان لديهم شركاء عمل تعرضوا لهجمات إلكترونية خلال الفترة نفسها. (سكاي نيوز)

إقتصاد

تكنولوجيا وعلوم

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