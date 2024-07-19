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إقتصاد
"ميتا" تسعى لشراء حصة في "راي بان"
Lebanon 24
19-07-2024
|
02:26
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تجري شركة "ميتا بلاتفورمز"محادثات للاستحواذ على حصة أقلية في شركة تصنيع النظارات الشمسية "راي بان" (Ray-Ban)، حيث تكثف الشركة المالكة لـ"فيسبوك" جهودها في قطاع النظارات الذكية.
تدرس "ميتا" الحصول على حصة تزيد عن 3%، وما يصل إلى 5% في مجموعة النظارات الفاخرة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 4.5 مليار يورو (4.9 مليار دولار) بالأسعار الحالية، وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات ليست علنية، وذلك بعدما تعاونت مع "إيسيلور لوكسوتيكا" (EssilorLuxottica SA) في إنتاج النظارات الذكية "راي بان - ميتا". وقال الأشخاص إنه لا يوجد أي ضمانات لإتمام الصفقة.
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لم يستجب المتحدث باسم "ميتا" فوراً لطلب التعليق، كما رفض متحدث باسم "إيسيلور لوكسوتيكا" التعليق. وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد أشارت إلى المحادثات في وقت سابق. (بلومبرغ)
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