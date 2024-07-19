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إقتصاد

أسعار النفط تنخفض.. إليكم كم سجلت

Lebanon 24
19-07-2024 | 02:47
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انخفضت أسعار النفط بسبب المخاوف من أن النمو الصيني قد يتباطأ ويعرض الاستهلاك للخطر، في حين يبدو أن تحالف "أوبك+" لا يزال على الطريق الصحيح لتخفيف قيود العرض في وقت لاحق من هذا العام.
انخفض خام برنت إلى 84 دولاراً للبرميل بعد أن أغلق دون تغيير يُذكر أمس الخميس، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 82 دولاراً. ولم تجلب نهاية الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، التي عٌقدت هذا الأسبوع، سوى القليل من الدلائل على أن القيادة العليا تستعد لإطلاق خطوات كبيرة لتعزيز الطلب، أو وقف الركود العقاري في البلاد. (العربية)
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