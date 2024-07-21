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إقتصاد

مصر تدرس زيادة أسعار الأسمدة المدعمة

Lebanon 24
21-07-2024 | 09:46
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تدرس الحكومة المصرية رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة تصل حتى 30% لتصل إلى حوالي 6250 جنيه للطن مقابل 4800 جنيه حالياً، وذلك لمواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة.

تُلزم الحكومة منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة المصرية لتغطية احتياجات السوق المحلية، مقابل السماح لهم بتصدير الكميات المتبقية.
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تصريحات المسؤول تأتي بعد نحو  أسبوعين من ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة بنحو 54% بسبب أزمة نقص الغاز خلال شهر حزيران الماضي، لتصل إلى 20 ألف جنيه للطن مقابل 13 ألفاً في آذار. (بلومبرغ)
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