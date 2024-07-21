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إقتصاد

اتفاقية بين الإمارات والصين لزيادة الحركة الجوية بين البلدين

Lebanon 24
21-07-2024 | 15:37
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وقعت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات وإدارة الطيران المدني الصينية مذكرة تفاهم لزيادة الحركة الجوية بين مطارات دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وكذلك الاتفاق على زيادة التنسيق والتعاون في مجال قطاع الطيران المدني واستكشاف مبادرات جديدة تعزز العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني.
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وجاء ذلك خلال جولة من المباحثات عقدت بين وفد هيئة العامة للطيران المدني، وإدارة الطيران المدني الصينية، في بكين بهدف تعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية بين البلدين بما يتعلق بالربط الجوي.
ووفق بيان صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، الأحد، فقد أكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، حرص الهيئة على توسيع خدمات النقل الجوي، وفتح آفاق جديدة تخدم مصلحة الناقلات الوطنية لدولة الإمارات من خلال تعزيز عمليات الربط الجوي.
وتوقع أت تسهم التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المباحثات، بشكل كبير في تحفيز القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وشدد على أهمية التعاون وتبادل الخبرات التي يمتلكها البلدين في جوانب الأمن والسلامة الجوية والنقل الجوي وصناعة الطيران والاستثمارات في قطاع الطيران.
وأضاف أن منتدى الربط الجوي الأول بين البلدين، والذي عقد بتاريخ 15 تموز الحالي ساهم بشكل فعال، بالخروج بنتائج إيجابية من جولة المباحثات.
وأكد ضرورة انعقاد مثل هذه المنتديات بشكل دوري، بهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. (سكاي نيوز)
 
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