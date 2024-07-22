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إقتصاد

بعد انسحاب بايدن من سباق الرئاسة الأميركية.. بتكوين تنتعش

Lebanon 24
22-07-2024 | 03:39
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صعد سعر العملة المشفرة الأبرز "بتكوين"، بأكثر من 1900 دولار للوحدة إلى 68.1 ألف دولار، بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، انسحابه، من سباق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، المقرر إجراؤها في 5 تشرين الثاني المقبل.
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وبحلول الساعة (06:35 توقيت غرينتش)، صعد سعر وحدة بتكوين بنسبة 1.9 بالمئة أو 1900 دولار إلى 68.1 ألف دولار بحسب منصة "كوين ماركت كاب" المتتبعة لأسعار العملات المشفرة.
وبعد إعلان التنحي من سباق الانتخابات، قدم بايدن دعمه وتأييده "الكاملين" لنائبة الرئيس كامالا هاريس لتحل محله مرشحة رئاسية في الانتخابات المقبلة.
وتعود استفادة بتكوين من تنحي بايدن، إلى أن منافسه الجمهوري دونالد ترامب، مؤيد للعملات المشفرة، وخاصة بيتكوين، وصرح في أكثر من مناسبة دعمه للعملة.

كما أن فرضية عودة ترامب للبيت الأبيض، تعني مزيدا من الضبابية الاقتصادية والتجارية الدولية، خاصة مع تعهد ترامب فرض رسوم جمركية على الصين والاتحاد الأوروبي، وبالتالي ارتباك لمؤشر الدولار.
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