خسائر فادحة لميناء إيلات الإسرائيلي منذ بداية الحرب في غزة

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قال الرئيس التنفيذي لميناء إيلات الإسرائيلي جدعون غولبر، إنه مضطر لتسريح نصف العمال بسبب إغلاق الميناء منذ 8 أشهر، على خلفية العمليات التي تقوم بها جماعة "الحوثي" في البحر الأحمر.جاء ذلك، في مقابلة أجرتها صحيفة "معاريف" العبرية مع غولبر، الأحد.وقال غولبر: "ميناء إيلات هو البوابة الجنوبية لإسرائيل، نحو الشرق الأقصى إلى أستراليا وإفريقيا".وأضاف: "في نهاية نوفمبر الماضي، تغير الوضع تماما عندما اختطف الحوثيون سفينة تابعة لشركة NYK وخطفوا طاقم السفينة وأغلقوا الممر الملاحي.. ومنذ ذلك الوقت أوقف ميناء إيلات نشاطه".