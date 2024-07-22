32
o
بيروت
35
o
طرابلس
32
o
صور
35
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
32
o
النبطية
35
o
زحلة
36
o
بعلبك
26
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
خسائر فادحة لميناء إيلات الإسرائيلي منذ بداية الحرب في غزة
Lebanon 24
22-07-2024
|
04:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس التنفيذي لميناء إيلات الإسرائيلي جدعون غولبر، إنه مضطر لتسريح نصف العمال بسبب إغلاق الميناء منذ 8 أشهر، على خلفية العمليات التي تقوم بها جماعة "الحوثي" في البحر الأحمر.
جاء ذلك، في مقابلة أجرتها صحيفة "معاريف" العبرية مع غولبر، الأحد.
Advertisement
وقال غولبر: "ميناء إيلات هو البوابة الجنوبية لإسرائيل، نحو الشرق الأقصى إلى أستراليا وإفريقيا".
وأضاف: "في نهاية نوفمبر الماضي، تغير الوضع تماما عندما اختطف الحوثيون سفينة تابعة لشركة NYK وخطفوا طاقم السفينة وأغلقوا الممر الملاحي.. ومنذ ذلك الوقت أوقف ميناء إيلات نشاطه".
وأوضح غولبر: "توقف كل النشاط لعدم قدرة السفن على المرور في أي اتجاه للوصول إلى ميناء إيلات، ولا المرور نحو أوروبا عبر قناة السويس.. ولذلك توقف الميناء عن نشاطه وتوقف الدخل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خلف الحبتور يبشّر اللبنانيين.. إليكم ما كتبه عن لبنان
Lebanon 24
خلف الحبتور يبشّر اللبنانيين.. إليكم ما كتبه عن لبنان
08:03 | 2024-07-21
21/07/2024 08:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في إحدى المسابح... كارثة كادت أنّ تحصل
Lebanon 24
في إحدى المسابح... كارثة كادت أنّ تحصل
10:07 | 2024-07-21
21/07/2024 10:07:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يفعله نصرالله.. صحيفة إسرائيلية تكشف!
Lebanon 24
هذا ما يفعله نصرالله.. صحيفة إسرائيلية تكشف!
14:00 | 2024-07-21
21/07/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 جرحى في خليج جونية... شاهدوا بالصورة ما حدث
Lebanon 24
3 جرحى في خليج جونية... شاهدوا بالصورة ما حدث
08:44 | 2024-07-21
21/07/2024 08:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستندلع الحرب في لبنان والمنطقة؟ إليكم ما قاله تقريرٌ إسرائيليَ!
Lebanon 24
هل ستندلع الحرب في لبنان والمنطقة؟ إليكم ما قاله تقريرٌ إسرائيليَ!
16:00 | 2024-07-21
21/07/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:04 | 2024-07-22
بعد انسحاب بايدن.. الذهب يصعد مرة جديدة وهذه أسعاره
04:00 | 2024-07-22
لا قطع للعلاقات بين المصارف المراسلة والقطاع المصرفي اللبناني
03:39 | 2024-07-22
بعد انسحاب بايدن من سباق الرئاسة الأميركية.. بتكوين تنتعش
01:30 | 2024-07-22
لدعم الاقتصاد.. المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة
00:51 | 2024-07-22
الدولار يتراجع مع انسحاب بايدن من انتخابات الرئاسة الأميركية
23:44 | 2024-07-21
هل تصمد وعود الحكومة المصرية بعدم قطع الكهرباء؟
فيديو
بسبب زوجته.. فنان شهير يبكي على الهواء ويكشف إصابتها بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
بسبب زوجته.. فنان شهير يبكي على الهواء ويكشف إصابتها بالسرطان (فيديو)
03:48 | 2024-07-22
22/07/2024 14:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة جديدة في "واتسآب".. هكذا تستفيدون منها
Lebanon 24
ميزة جديدة في "واتسآب".. هكذا تستفيدون منها
01:00 | 2024-07-20
22/07/2024 14:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 211 راكبًا: اشتعال أجنحة طائرة خلال رحلة جوية.. وحالة من الهلع والبكاء! (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 211 راكبًا: اشتعال أجنحة طائرة خلال رحلة جوية.. وحالة من الهلع والبكاء! (فيديو)
01:00 | 2024-07-20
22/07/2024 14:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24