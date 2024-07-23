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إقتصاد

توقعات متفائلة لنتائج أكبر بنكين في السعودية

Lebanon 24
23-07-2024 | 13:32
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توقع علي الزهراني، عضو مجلس إدارة شركة أموال المالية، تحقيق بنكي "الأهلي" و"الراجحي" السعوديين نتائج مالية جيدة خلال الربع الثاني. ورجّح بمقابلة مع "الشرق" حدوث تعافٍ نسبي في نتائج أعمال البنك الأهلي، متوقعاً تحقيق البنك الأكبر في المملكة أرباحاً تنتهز 5 مليارات ريال بالربع الثاني من العام.
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وأضاف أن "الأهلي" يعيد ترتيب أوراقه للمرحلة المقبلة، لزيادة الاستفادة من المنتجات الرئيسية التي يقدمها البنك، وزيادة العائد على حقوق الملكية، متوقعاً تطوير الإقراض العقاري للأفراد.

أما بالنسبة لمصرف الراجحي، فتوقع الزهراني أن تتحسن هوامش الربحية. منوّهاً بأنه يحتل المركز الأول في الإقراض العقاري بين البنوك السعودية، خاصةً للأفراد، وبالتالي سيستفيد المصرف من حالة الانتعاش بالقطاع، المتمثلة بزيادة القروض وعدد الصفقات المنفذة. وقدّر تحقيق البنك أرباحاً تناهز 4.4 مليار ريال في الربع الأول. (بلومبرغ)
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