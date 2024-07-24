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إقتصاد
المركزي التركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
Lebanon 24
24-07-2024
|
00:55
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أبقى البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 50 بالمئة، كما كان متوقعا وأكد مجددا على أنه لا يزال يركز بشدة على مخاطر التضخم، حتى مع توقعاته بازدياد وتيرة تراجع التضخم بعد تحول في الاتجاه قوبل بترحيب الشهر الماضي.
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ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة قبل ذلك في آذار بمقدار 500 نقطة أساس، لكنه حافظ عليها دون تغيير منذ ذلك الحين بينما تعهد بتشديد السياسة النقدية أكثر إذا توقع أن تتفاقم توقعات التضخم، وهو تعهد يميل للحذر.
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