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إقتصاد

الدولار يواصل انخفاضه

Lebanon 24
24-07-2024 | 06:18
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سجل الأسبوع الماضي الدولار تراجعا طفيفا، في حين صعد الجنيه الإسترليني على خلفية انحسار التوقعات بخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في آب.

وارتفع الإسترليني إلى أعلى مستوى في شهر عند 1.28545 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، ليواصل المكاسب التي بدأها في الجلسة السابقة عندما زاد 0.48 بالمئة بعد تعليقات من صناع السياسة في بنك إنجلترا دفعت الأسواق إلى تقليص الرهانات على إطلاق دورة للتيسير النقدي من الشهر المقبل.
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وبشكل عام كان الدولار في حالة تراجع وسط حذر المستثمرين قبل تقرير تضخم أميركي.

وصعد اليورو مقابل الدولار 0.04 بالمئة إلى 1.0834 دولار، كما أن الدولار الأسترالي زاد 0.01 بالمئة إلى 0.6754 دولار. (عربي21)
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