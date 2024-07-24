تركيا ترد وديعة ضخمة للسعودية

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في خطوة تعكس تحسن الاحتياطات النقدية التركية، قام البنك المركزي التركي بإعادة وديعة قيمتها 5 مليارات دولار للمملكة العربية السعودية، وذلك وفقا لاتفاق مشترك بين الطرفين.وأوضح وزير المالية التركي محمد شيمشيك، أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الالتزامات الخارجية للبنك المركزي، بعد تحسن ملحوظ في احتياطياته. (روسيا اليوم)