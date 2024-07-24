Advertisement

إقتصاد

تركيا ترد وديعة ضخمة للسعودية

Lebanon 24
24-07-2024 | 07:46
A-
A+
Doc-P-1226076-638574293597577684.png
Doc-P-1226076-638574293597577684.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في خطوة تعكس تحسن الاحتياطات النقدية التركية، قام البنك المركزي التركي بإعادة وديعة قيمتها 5 مليارات دولار للمملكة العربية السعودية، وذلك وفقا لاتفاق مشترك بين الطرفين.

وأوضح وزير المالية التركي محمد شيمشيك، أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الالتزامات الخارجية للبنك المركزي، بعد تحسن ملحوظ في احتياطياته. (روسيا اليوم)
Advertisement


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:25 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:27 | 2024-07-24
09:09 | 2024-07-24
08:56 | 2024-07-24
06:41 | 2024-07-24
06:18 | 2024-07-24
04:22 | 2024-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24