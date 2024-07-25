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إقتصاد

قبل مراجعة من صندوق النقد.. مصر ترفع أسعار الوقود محليًا وهكذا أصبحت الأرقام

Lebanon 24
25-07-2024 | 00:20
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رفعت مصر اليوم الخميس، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود وفق ما أظهرته الجريدة الرسمية، قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وقالت الجريدة الرسمية إن مصر رفعت سعر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه/لتر وبنزين 92 إلى 13.75 جنيه وبنزين 95 إلى 15 جنيها والكيروسين إلى 11.5 جنيه.
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وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي القول أمس الأربعاء إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى كانون الاول 2025.

وقدّر صندوق النقد في نيسان أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.

وقال مدبولي إن مصر لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية. (العربية)
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