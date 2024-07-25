وسط نتائج أعمال مخيبة للتوقعات.. الأسهم الأوروبية تتراجع

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تراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة بسلسلة من أرباح الشركات المخيبة للتوقعات، في حين قوض تراجع أسهم التكنولوجيا العالمية المعنويات.وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمئة إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين، وسجل قطاع الإعلام أكبر تراجع بين القطاعات بخسارة 4.6 بالمئة.ونزل سهم يونيفرسال ميوزك غروب 26 بالمئة بعد إعلان الشركة عن تباطؤ قطاع الاشتراكات والبث المباشر في الربع الثاني.وخسر قطاع التكنولوجيا 2.7 بالمئة بسبب عمليات بيع مكثفة في أسهم التكنولوجيا الأميركية الليلة الماضية، مما أدى إلى هبوط المؤشر ناسداك نحو أربعة بالمئة في أسوأ انخفاض له في يوم واحد منذ عام 2022.وفقد قطاع السيارات 2.6 بالمئة، متأثرا بتراجع 9.2 بالمئة لسهم ستيلانتس بعد أن حققت شركة صناعة السيارات نتائج أسوأ من المتوقع في النصف الأول.كما ساهم هبوط سهم رينو ثماني بالمئة في تراجع المؤشر بعد أن خفضت حليفتها نيسان موتور توقعاتها للعام بأكمله بعد أن محت خسائر الربع الثاني مكاسب الربع الأول.وانخفض سهم نستله 3.7 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الصناعات الغذائية نمو مبيعات النصف الأول أقل من توقعات المحللين وخفضت توقعات نمو المبيعات العضوية للعام بأكمله.وهوى سهم كيرينج ثماني بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية عن انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات الربع الثاني وتوقعت استمرار ضعف الأداء في النصف الثاني من العام.وعلى الجانب الأخر، قفز ارتفع سهم يونيليفر سبعة بالمئة بعد أن حققت الشركة أرباحا أعلى من المتوقع في النصف الأول.