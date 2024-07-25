Advertisement

إقتصاد

وسط نتائج أعمال مخيبة للتوقعات.. الأسهم الأوروبية تتراجع

Lebanon 24
25-07-2024 | 05:41
A-
A+
Doc-P-1226400-638575081989141441.jpg
Doc-P-1226400-638575081989141441.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة بسلسلة من أرباح الشركات المخيبة للتوقعات، في حين قوض تراجع أسهم التكنولوجيا العالمية المعنويات.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمئة إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين، وسجل قطاع الإعلام أكبر تراجع بين القطاعات بخسارة 4.6 بالمئة.
Advertisement

ونزل سهم يونيفرسال ميوزك غروب 26 بالمئة بعد إعلان الشركة عن تباطؤ قطاع الاشتراكات والبث المباشر في الربع الثاني.

وخسر قطاع التكنولوجيا 2.7 بالمئة بسبب عمليات بيع مكثفة في أسهم التكنولوجيا الأميركية الليلة الماضية، مما أدى إلى هبوط المؤشر ناسداك نحو أربعة بالمئة في أسوأ انخفاض له في يوم واحد منذ عام 2022.

وفقد قطاع السيارات 2.6 بالمئة، متأثرا بتراجع 9.2 بالمئة لسهم ستيلانتس بعد أن حققت شركة صناعة السيارات نتائج أسوأ من المتوقع في النصف الأول.

كما ساهم هبوط سهم رينو ثماني بالمئة في تراجع المؤشر بعد أن خفضت حليفتها نيسان موتور توقعاتها للعام بأكمله بعد أن محت خسائر الربع الثاني مكاسب الربع الأول.

وانخفض سهم نستله 3.7 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الصناعات الغذائية نمو مبيعات النصف الأول أقل من توقعات المحللين وخفضت توقعات نمو المبيعات العضوية للعام بأكمله.

وهوى سهم كيرينج ثماني بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية عن انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات الربع الثاني وتوقعت استمرار ضعف الأداء في النصف الثاني من العام.

وعلى الجانب الأخر، قفز ارتفع سهم يونيليفر سبعة بالمئة بعد أن حققت الشركة أرباحا أعلى من المتوقع في النصف الأول.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:33 | 2024-07-25
06:57 | 2024-07-25
05:30 | 2024-07-25
02:00 | 2024-07-25
00:20 | 2024-07-25
23:00 | 2024-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24