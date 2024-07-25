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إقتصاد

أسعار الذهب والمعادن النفيسة تنخفض.. إليكم كم سجّلت

Lebanon 24
25-07-2024 | 13:58
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تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المئة، الخميس، لتصل إلى أقل مستوى في أسبوعين.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى 2369.29 دولارات للأونصة بعد أن لامس أدنى مستوى منذ العاشر من تموز.
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كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.9 بالمئة إلى 2368.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 4.8 بالمئة إلى 27.6 دولارات للأونصة وهو أدنى مستوى في 11 أسبوعا.

وانخفض البلاتين 1.5 بالمئة إلى 933.68 دولارات قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

ونزل البلاديوم 2.9 بالمئة إلى 905.32 دولارات. (سكاي نيوز)
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