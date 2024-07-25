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إقتصاد

خسائر كبيرة.. الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة

Lebanon 24
25-07-2024 | 14:15
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أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض، الخميس، مع تأثرها بسلسلة من تقارير الأرباح السلبية.

وأنهى المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي الرئيسي التداولات منخفضا 0.7 في المئة.

وتراجعت أسهم قطاع وسائل الإعلام ثلاثة في بالمئة وهو أكبر انخفاض بين القطاعات الرئيسية في مؤشر ستوكس 600.
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وخسر قطاع التكنولوجيا 2.8 في المئة مع تراجع أسهم شركة "بي.إي. سيميكونداكتور إندستريز" الهولندية لتصنيع أجزاء الرقائق 14 في المئة.
وانخفضت أسهم شركة "إس.تي. ميكروإلكترونكس" المدرجة في بورصة باريس 13.7.

كذلك، تراجع قطاع السيارات في أوروبا 1.7 بالمئة متأثرا بهبوط سهم شركة ستيلانتس 8.7 بالمئة بعد أن سجلت شركة صناعة السيارات نتائج أسوأ من المتوقع في النصف الأول.

بالتوازي، انخفض مؤشر يضم عشرة من أكبر شركات السلع الفاخرة الأوروبية بنحو 1.7 بالمئة مُسجلا أدنى مستوى له في ستة أشهر.

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