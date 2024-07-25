بالأرقام.. إليكم الدول الأكثر استيرادًا وتصديرًا للتين

تعتبر دول منطقة البحر الأبيض المتوسط، الدول الأكثر إنتاجا للتين الطازج في العالم بسبب العوامل المناخية الملائمة، إذ يلقى إقبالا كبيرا بفضل محتواه الغني بالفيتامينات والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة.

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وبلغ حجم سوق التين الطازج عالميا 1.3 مليار دولار أميركي عام 2022 وفق ما ذكرت منصة "غلوبال ماركت إنسايت".



وارتفع حجم السوق إلى نحو 1.45 مليار دولار عام 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمته 2.38 مليار دولار أميركي بحلول عام 2033 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5% خلال هذه الفترة وفق ما ذكرت منصة "فيوتشر ماركت إنسايت".



فما هي أكبر 10 دول منتجة للتين في العالم؟



احتلت تركيا المركز الاول بانتاجها 350 ألف طن، تلتها مصر بانتاج وصل إلى 187.9 ألف طن، ثم الجزائر بإنتاج وصل إلى 112.3 ألف طن. أما المركز الرابع فقد احتله المغرب حيث أنتج 109.6 آلاف طن. وتوزعت المراكز 5 المتبقية على الشكل التالي:



5- إيران: 67.8 ألف طن



6- إسبانيا: 43.5 ألف طن



7- سوريا: 39.6 ألف طن



8- أوزبكستان: 29.8 ألف طن



9- أفغانستان: 29.4 ألف طن



10- السعودية: 28 ألف طن





أما قائمة أكبر 10 دول مصدرة للتين في العالم مقوّمة بالدولار الأميركي وفق ما ذكرت منصة "أو آي سي وورلد" أتت على الشكل التالي:



1- تركيا: 320 مليون دولار (50.8% من إجمالي التين المصدر في العالم)



2- أفغانستان: 70.6 مليون دولار (11.2%)



3- النمسا: 28.8 مليون دولار (4.58%)



4- إسبانيا: 21.7 مليون دولار (3.44%)



5- ألمانيا: 21.2 مليون دولار (3.37%)



6- إيران: 20.5 مليون دولار (3.26%)



7- اليونان: 17.6 مليون دولار (2.79%)



8- هولندا: 15.9 مليون دولار (2.53%)



9- الولايات المتحدة: 10.1 ملايين دولار (1.6%)



10- المكسيك: 9.32 ملايين دولار (1.48%)



ويلاحظ غياب كبار المنتجين من الدول العربية في هذه القائمة، وقد يعود هذا إلى الاستهلاك المحلي الكبير، وعدم وجود بنية تحتية صناعية قادرة على المنافسة.



وفيما يلي أيضا قائمة بأكبر 10 دول مستوردة للتين في العالم مقوّمة بالدولار الأميركي، حيث أتت اللائحة على الشكل التالي:



1- ألمانيا: 89 مليون دولار (14.1% من التين المستورد بالعالم )



2- الهند: 65.3 مليون دولار (10.4%)



3- فرنسا: 53.4 مليون دولار (8.48%)



4- الولايات المتحدة: 48.7 مليون دولار (7.73%)



5- كندا: 26 مليون دولار (4.12%)



6- الصين: 24.2 مليون دولار (3.85%)



7- هولندا: 23.6 مليون دولار (3.75%)



8- المملكة المتحدة: 22.7 مليون دولار (2.61%)



9- إيطاليا: 22.7 مليون دولار (2.61%)



10- سويسرا: 18.8 مليون دولار (2.99%) (الجزيرة)