Advertisement

إقتصاد

بالأرقام.. إليكم الدول الأكثر استيرادًا وتصديرًا للتين

Lebanon 24
25-07-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1226602-638575485228136050.png
Doc-P-1226602-638575485228136050.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعتبر دول منطقة البحر الأبيض المتوسط، الدول الأكثر إنتاجا للتين الطازج في العالم بسبب العوامل المناخية الملائمة، إذ يلقى إقبالا كبيرا بفضل محتواه الغني بالفيتامينات والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة.
Advertisement
وبلغ حجم سوق التين الطازج عالميا 1.3 مليار دولار أميركي عام 2022 وفق ما ذكرت منصة "غلوبال ماركت إنسايت".

وارتفع حجم السوق إلى نحو 1.45 مليار دولار عام 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمته 2.38 مليار دولار أميركي بحلول عام 2033 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5% خلال هذه الفترة وفق ما ذكرت منصة "فيوتشر ماركت إنسايت".

فما هي أكبر 10 دول منتجة للتين في العالم؟

احتلت تركيا المركز الاول بانتاجها 350 ألف طن، تلتها مصر بانتاج وصل إلى 187.9 ألف طن، ثم الجزائر بإنتاج وصل إلى 112.3 ألف طن. أما المركز الرابع فقد احتله المغرب حيث أنتج 109.6 آلاف طن. وتوزعت المراكز 5 المتبقية على الشكل التالي:

5- إيران: 67.8 ألف طن

6- إسبانيا: 43.5 ألف طن

7- سوريا: 39.6 ألف طن

8- أوزبكستان: 29.8 ألف طن

9- أفغانستان: 29.4 ألف طن

10- السعودية: 28 ألف طن


أما قائمة أكبر 10 دول مصدرة للتين في العالم مقوّمة بالدولار الأميركي وفق ما ذكرت منصة "أو آي سي وورلد" أتت على الشكل التالي:

1-  تركيا: 320 مليون دولار (50.8% من إجمالي التين المصدر في العالم)

2-  أفغانستان: 70.6 مليون دولار (11.2%)

3-  النمسا: 28.8 مليون دولار (4.58%)

4-  إسبانيا: 21.7 مليون دولار (3.44%)

5-  ألمانيا: 21.2 مليون دولار (3.37%)

6-  إيران: 20.5 مليون دولار (3.26%)

7-  اليونان: 17.6 مليون دولار (2.79%)

8-  هولندا: 15.9 مليون دولار (2.53%)

9-  الولايات المتحدة: 10.1 ملايين دولار (1.6%)

10- المكسيك: 9.32 ملايين دولار (1.48%)

ويلاحظ غياب كبار المنتجين من الدول العربية في هذه القائمة، وقد يعود هذا إلى الاستهلاك المحلي الكبير، وعدم وجود بنية تحتية صناعية قادرة على المنافسة.

وفيما يلي أيضا قائمة بأكبر 10 دول مستوردة للتين في العالم مقوّمة بالدولار الأميركي، حيث أتت اللائحة على الشكل التالي:

1- ألمانيا: 89 مليون دولار (14.1% من التين المستورد بالعالم )

2- الهند: 65.3 مليون دولار (10.4%)

3- فرنسا: 53.4 مليون دولار (8.48%)

4- الولايات المتحدة: 48.7 مليون دولار (7.73%)

5- كندا: 26 مليون دولار (4.12%)

6- الصين: 24.2 مليون دولار (3.85%)

7- هولندا: 23.6 مليون دولار (3.75%)

8- المملكة المتحدة: 22.7 مليون دولار (2.61%)

9- إيطاليا: 22.7 مليون دولار (2.61%)

10- سويسرا: 18.8 مليون دولار (2.99%) (الجزيرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:00 | 2024-07-26
02:08 | 2024-07-26
01:53 | 2024-07-26
01:30 | 2024-07-26
01:00 | 2024-07-26
00:56 | 2024-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24