بعد تسارع النمو في أميركا بأكثر من المتوقع.. ارتفاع في أسعار النفط

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سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا، الجمعة، بدعم من بيانات اقتصادية أميركية جاءت أقوى من المتوقع وعززت تقييمات المستثمرين بنمو الطلب على النفط الخام من أكبر مستهلك للطاقة في العالم.إلا أن المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية في الصين واليابان أكبر اقتصادين في آسيا حدت من المكاسب.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيلول سبعة سنتات إلى 82.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0014 بتوقيت غرينتش. كما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم ايلول أربعة سنتات إلى 78.32 دولار.