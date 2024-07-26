28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
20
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
إنخفاض طفيف للدولار.. هذا ما سجّله مساء اليوم مقابل اليورو والين
Lebanon 24
26-07-2024
|
12:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
إنخفض الدولار وعوائد السندات الأميركية على نحو طفيف، مساء اليوم، إثر صدور بيانات الأسعار في الولايات المتحدة التي أظهرت ارتفاعا طفيفا في التضخم.
وارتفع اليورو 0.12 بالمئة الى 1.0857 دولار، فيما ارتفع الدولار مقابل الين 0.23 بالمئة إلى 154.29 ين.
Advertisement
كذلك، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.12 بالمئة إلى 1.2866 دولار.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة عند 104.33 بعد أن ارتفع 0.08 بالمئة قبل صدور البيانات.
هذا وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات 3.1 نقطة أساس، فيما هبط العائد على السندات لأجل عامين، والتي تتحرك عادة بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة، 3.1 نقطة أساس بعد صدور التقرير.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي 30 و31 تموز، في نفس اليومين اللذين يجتمع فيهما بنك اليابان.
ومن المتوقع أن تبقي اللجنة تكاليف الاقتراض بلا تغير لكن المتداولين لا يزالون يتوقعون أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أطل ببدلة باللون الأزرق.. الجمهور يستقبل ناصيف زيتون بالزغاريد في "إهدنيات" وهذا ما أهداه لزوجته دانييلا رحمة
Lebanon 24
أطل ببدلة باللون الأزرق.. الجمهور يستقبل ناصيف زيتون بالزغاريد في "إهدنيات" وهذا ما أهداه لزوجته دانييلا رحمة
23:23 | 2024-07-25
25/07/2024 11:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"صدمة" داخل معامل للمشروبات في لبنان!
Lebanon 24
"صدمة" داخل معامل للمشروبات في لبنان!
02:45 | 2024-07-26
26/07/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت صبية جميلة.. جيسيكا عازار برفقة ابنة زوجها في فرنسا تعرفوا إليها (صورة)
Lebanon 24
أصبحت صبية جميلة.. جيسيكا عازار برفقة ابنة زوجها في فرنسا تعرفوا إليها (صورة)
04:12 | 2024-07-26
26/07/2024 04:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
باسم مغنية يوجّه رسالة لنانسي عجرم.. ماذا جاء فيها؟
Lebanon 24
باسم مغنية يوجّه رسالة لنانسي عجرم.. ماذا جاء فيها؟
15:40 | 2024-07-25
25/07/2024 03:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجا قبل أكثر من سنة ورُزقا بطفلة... هل انفصلت بطلة "التفاح الحرام" عن زوجها؟
Lebanon 24
تزوجا قبل أكثر من سنة ورُزقا بطفلة... هل انفصلت بطلة "التفاح الحرام" عن زوجها؟
06:07 | 2024-07-26
26/07/2024 06:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:59 | 2024-07-26
الأسهم الأوروبية تقفل على ارتفاع مساء اليوم
11:32 | 2024-07-26
عن "الدواجن" في لبنان.. بيانٌ مهم من وزارة الزراعة
11:21 | 2024-07-26
مؤشرات "إنهاك".. "المركزي" الروسي يرفع معدّلات الفائدة لاحتواء التضخم
09:59 | 2024-07-26
لندن بصدد الكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة البريطانية
09:49 | 2024-07-26
مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي يستقر
03:00 | 2024-07-26
لبنان خارج أليات الإقراض الدولي .. و"ستاندرد اند بورز"و"موديز" بعد "فيتش"
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لافتتاح أولمبياد باريس 2024
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لافتتاح أولمبياد باريس 2024
13:27 | 2024-07-26
26/07/2024 21:40:49
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
26/07/2024 21:40:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
02:20 | 2024-07-24
26/07/2024 21:40:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24