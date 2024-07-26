إنخفاض طفيف للدولار.. هذا ما سجّله مساء اليوم مقابل اليورو والين

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إنخفض الدولار وعوائد السندات الأميركية على نحو طفيف، مساء اليوم، إثر صدور بيانات الأسعار في الولايات المتحدة التي أظهرت ارتفاعا طفيفا في التضخم.وارتفع اليورو 0.12 بالمئة الى 1.0857 دولار، فيما ارتفع الدولار مقابل الين 0.23 بالمئة إلى 154.29 ين.كذلك، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.12 بالمئة إلى 1.2866 دولار.ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة عند 104.33 بعد أن ارتفع 0.08 بالمئة قبل صدور البيانات.هذا وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات 3.1 نقطة أساس، فيما هبط العائد على السندات لأجل عامين، والتي تتحرك عادة بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة، 3.1 نقطة أساس بعد صدور التقرير.ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي 30 و31 تموز، في نفس اليومين اللذين يجتمع فيهما بنك اليابان.ومن المتوقع أن تبقي اللجنة تكاليف الاقتراض بلا تغير لكن المتداولين لا يزالون يتوقعون أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.