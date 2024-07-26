الأسهم الأوروبية تقفل على ارتفاع مساء اليوم







وأغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعا بنسبة 0.8 بالمئة بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من شهرين في الجلسة السابقة.

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كذلك، قفز سهم "إيسيلور لوكسوتيكا" بنسبة 7.4 بالمئة بعد أن قال الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة لمنتجات علامة "راي بان" إن شركة "ميتا" أبلغته بأنها قد تأخذ حصة في الشركة، في حين ارتفع سهم إيرميس 3.4 بالمئة بعد أن تجاوزت قليلا توقعات المبيعات في الربع الثاني. أقفلت الأسهم الأوروبية، مساء اليوم الجمعة، على ارتفاع بدعم نتائج أعمال إيجابية قادت إلى مكاسب في عدد من القطاعات منها قطاع السلع الفاخرة.وأغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعا بنسبة 0.8 بالمئة بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من شهرين في الجلسة السابقة.كذلك، قفز سهم "إيسيلور لوكسوتيكا" بنسبة 7.4 بالمئة بعد أن قال الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة لمنتجات علامة "راي بان" إن شركة "ميتا" أبلغته بأنها قد تأخذ حصة في الشركة، في حين ارتفع سهم إيرميس 3.4 بالمئة بعد أن تجاوزت قليلا توقعات المبيعات في الربع الثاني.



كما تقدم مؤشر يضم 10 من أكبر شركات السلع الفاخرة في أوروبا 2.9 بالمئة، مسجلا أكبر قفزة له في جلسة واحدة منذ ستة أشهر.





وقاد قطاعا البناء والمواد الخام المكاسب بين القطاعات الرئيسية على المؤشر الأوروبي، بزيادة 1.7 بالمئة، مع ارتفاع فانسي الفرنسية 3.5 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تشغيل الطرق السريعة نمو إيراداتها في النصف الأول.





وكان قطاع السيارات هو الأسوأ أداء هذا الأسبوع، في حين كان قطاع الرعاية الصحية هو الأفضل بتحقيقه زيادة أسبوعية 2.2 بالمئة.