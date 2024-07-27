32
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد بيانات التضخم الإيجابية.. متى سيخفض الفيدرالي الفائدة؟
Lebanon 24
27-07-2024
|
03:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الجمعة، مؤشرات جديدة على إحراز تقدم في مواجهة التضخم، مما عزز التوقعات بأنهم سيستخدمون اجتماعهم الأسبوع المقبل للإشارة إلى خفض الفائدة بدءا من أيلول.
Advertisement
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.1 بالمئة فقط الشهر الماضي، مما يجعل الزيادة على أساس سنوي 2.5 بالمئة بعد ارتفاع 2.6 بالمئة في أيار.
ويستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم اثنين بالمئة.
وقال صناع سياسات في الاحتياطي الفيدرالي إنهم يريدون التأكد من استدامة عودة التضخم إلى نسب في حدود الاثنين بالمئة المستهدفة قبل خفض سعر الفائدة.
وتظهر أحدث البيانات نوعا من الاتجاه صوب هذا الهدف لكن التوقعات تشير إلى حد كبير إلى أنهم يشعرون بأن التضخم لم يقترب بما يكفي لجعلهم يخفضون أسعار الفائدة من النطاق الحالي بين 5.25 بالمئة 5.50 بالمئة عندما تجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي في 30 و31 تموز.
ولكن مسؤولي البنك المركزي الأميركي، الذين يبقون على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية منذ يوليو الماضي لدفع الأسعار للنزول، يتزايد تركيزهم على الضرر المحتمل الذي قد يلحق بسوق العمل إذا أبقوا تكاليف الاقتراض أعلى كثيرا من التضخم لفترة طويلة جدا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تزوجا قبل أكثر من سنة ورُزقا بطفلة... هل انفصلت بطلة "التفاح الحرام" عن زوجها؟
Lebanon 24
تزوجا قبل أكثر من سنة ورُزقا بطفلة... هل انفصلت بطلة "التفاح الحرام" عن زوجها؟
06:07 | 2024-07-26
26/07/2024 06:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلا معاً للمرة الأولى بعد شهر العسل.. دانييلا رحمة تحضر حفل ناصيف زيتون وهكذا رحب بها (فيديو)
Lebanon 24
أطلا معاً للمرة الأولى بعد شهر العسل.. دانييلا رحمة تحضر حفل ناصيف زيتون وهكذا رحب بها (فيديو)
00:43 | 2024-07-27
27/07/2024 12:43:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار مرتقب سيُعلنه بايدن يتعلّق باللبنانيين... ما هو؟
Lebanon 24
قرار مرتقب سيُعلنه بايدن يتعلّق باللبنانيين... ما هو؟
09:26 | 2024-07-26
26/07/2024 09:26:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ستفعل إسرائيل ضدّ لبنان؟ تقريرٌ من تل أبيب يُعلن "بديل الحرب"!
Lebanon 24
ماذا ستفعل إسرائيل ضدّ لبنان؟ تقريرٌ من تل أبيب يُعلن "بديل الحرب"!
12:00 | 2024-07-26
26/07/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
26/07/2024 01:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:48 | 2024-07-27
لتحفيز مجالات التكنولوجيا.. أردوغان يعلن تخصيص 30 مليار دولار
04:14 | 2024-07-27
أسعار النفط تتراجع في أسبوع بسبب ضعف الطلب من الصين
23:45 | 2024-07-26
اتفاق في "مجموعة العشرين" على فرض ضرائب على أغنى الأثرياء
13:59 | 2024-07-26
الأسهم الأوروبية تقفل على ارتفاع مساء اليوم
12:06 | 2024-07-26
إنخفاض طفيف للدولار.. هذا ما سجّله مساء اليوم مقابل اليورو والين
11:32 | 2024-07-26
عن "الدواجن" في لبنان.. بيانٌ مهم من وزارة الزراعة
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
27/07/2024 12:37:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
27/07/2024 12:37:23
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
27/07/2024 12:37:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24