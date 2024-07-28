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إقتصاد
الذهب يكشف سردية خطيرة حول مستقبل الدولار
Lebanon 24
28-07-2024
|
01:31
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يركز المتداولون الكبار على المكشوف داني موزس، وفينسنت دانييل، وبورتر كولينز، على أحد أهم رهاناتهم الطويلة: الذهب.
وقال كولينز لشبكة "CNBC": "لا أعتقد أن الأميركيين لديهم ما يكفي من الذهب في محافظهم"، بحسب ما اطلعت عليه "العربية Business".
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يشتهر المستثمرون الثلاثة بمراهناتهم الناجحة ضد سوق الإسكان قبل أزمة عام 2008.
أشار كولينز، المؤسس المشارك لشركة Seawolf Capital مع دانييل، إلى عمليات الشراء الضخمة من جانب البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم والعجز في ميزانية الولايات المتحدة كأسباب لشراء الذهب.
وأضاف كولينز: "إذا فكرت فقط في ذلك الدولار الواحد في محفظتك، فسوف يصبح أقل قيمة غداً. أعتقد أنه في غضون ... عام أو عامين أو 3 أو 5 أو 10 أعوام، ستجني أموالاً أكثر بكثير من الذهب مما ستجنيه من سندات الخزانة الأميركية، وأعتقد أن هذا لن يتغير".
ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 15% في عام 2024، لكنها تراجعت عن أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2488.40 دولار والذي سجلته في 17 تموز.
وأشار دانييل إلى أن "الذهب ... في الماضي كان جيداً للغاية".
سلطت شركة دانييل وكولينز الضوء على الذهب في مذكرتها السنوية للمساهمين هذا الشهر، وأوضحت أنه "لا أحد منا يستطيع أن يقول ما إذا كنا متشائمين أم متفائلين الآن"
وكتبا في تقرير بحثي: "لا أحد منا يستطيع أن يقول ما إذا كنا متشائمين أم متفائلين الآن. نرى تباطؤاً طفيفاً في الاقتصاد لكننا نستمر في النظر بإيجابية طويلة المدى للغاية في مزيج غريب من الأفكار الشرائية غير التقليدية. الذهب، وشركات تعدين الذهب، والفضة، ومجموعة البلاتين (PGMs) والبيتكوين". وأضافا "هذه المجموعة تقود أطروحة تراجع قيمة الدولار بحسب رؤيتنا. كانت هذه الرؤية متقطعة على مدار السنوات الأربع الماضية، لكننا اشترينا كل انخفاض تقريباً على طول الطريق".
داني موزس، مؤسس شركة موزس فينتشرز، متفائل أيضاً بشأن الذهب. وكتب لشبكة "CNBC" في رسالة بريد إلكتروني يوم الاثنين، "أن لديه محفظة طويلة الأجل كبيرة في صندوق Sprott Physical Gold Trust".
ويحتفظ الصندوق المتداول في البورصة بسبائك الذهب. وفقاً لموقع Sprott على الويب، تم تصميمه لمنح المستثمرين التعرض للمعدن الأصفر "دون الإزعاج النموذجي للاستثمار المباشر".
اعتباراً من إغلاق يوم الجمعة، ارتفع صندوق Sprott Physical Gold Trust بأكثر من 16% حتى الآن هذا العام.
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